https://ria.ru/20241010/efimov-1977276545.html

Ефимов: на юго-западе Москвы появится бульвар по программе КРТ

Ефимов: на юго-западе Москвы появится бульвар по программе КРТ - РИА Новости, 10.10.2024

Ефимов: на юго-западе Москвы появится бульвар по программе КРТ

В рамках редевелопмента неэффективно используемой территории на юго-западе Москвы появится пешеходный бульвар, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:09

2024-10-10T09:09

2024-10-10T09:09

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В рамках редевелопмента неэффективно используемой территории на юго-западе Москвы появится пешеходный бульвар, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Обручевском районе появится новая зеленая зона – благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 гектара. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что жители и сотрудники учреждений получат новое место для прогулок и отдыха. Сама площадка КРТ расположена недалеко от станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метрополитена.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте пустыря и устаревших объектов к 2027 году построят здания административного и офисного назначения. Их общая площадь составит 24,5 тысячи квадратных метров.Также на участке возведут образовательное учреждение на тысячу школьных и 275 дошкольных мест, говорится в пресс-релизе. Рядом с новым бульваром появитсяфизкультурно-оздоровительный комплекс площадью 9,35 тысячи квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках 236 проектов комплексного развития территорий благоустроят около 1,25 тысячи гектаров городских пространств. В городе обустроят парки, скверы, зоны променада, площадки для занятий спортом и многое другое.

https://ria.ru/20241007/efimov-1976455615.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)