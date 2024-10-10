Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на юго-западе Москвы появится бульвар по программе КРТ - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/efimov-1977276545.html
Ефимов: на юго-западе Москвы появится бульвар по программе КРТ
Ефимов: на юго-западе Москвы появится бульвар по программе КРТ - РИА Новости, 10.10.2024
Ефимов: на юго-западе Москвы появится бульвар по программе КРТ
В рамках редевелопмента неэффективно используемой территории на юго-западе Москвы появится пешеходный бульвар, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:09
2024-10-10T09:09
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a23a6d92c1eab53e9be30905e2dec021.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В рамках редевелопмента неэффективно используемой территории на юго-западе Москвы появится пешеходный бульвар, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Обручевском районе появится новая зеленая зона – благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 гектара. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что жители и сотрудники учреждений получат новое место для прогулок и отдыха. Сама площадка КРТ расположена недалеко от станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метрополитена.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте пустыря и устаревших объектов к 2027 году построят здания административного и офисного назначения. Их общая площадь составит 24,5 тысячи квадратных метров.Также на участке возведут образовательное учреждение на тысячу школьных и 275 дошкольных мест, говорится в пресс-релизе. Рядом с новым бульваром появитсяфизкультурно-оздоровительный комплекс площадью 9,35 тысячи квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках 236 проектов комплексного развития территорий благоустроят около 1,25 тысячи гектаров городских пространств. В городе обустроят парки, скверы, зоны променада, площадки для занятий спортом и многое другое.
https://ria.ru/20241007/efimov-1976455615.html
https://ria.ru/20241005/efimov-1976424569.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_c4c07999e6817b9620873b5637de163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: на юго-западе Москвы появится бульвар по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В рамках редевелопмента неэффективно используемой территории на юго-западе Москвы появится пешеходный бульвар, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Обручевском районе появится новая зеленая зона – благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 гектара. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ
7 октября, 11:08
В сообщении уточняется, что жители и сотрудники учреждений получат новое место для прогулок и отдыха. Сама площадка КРТ расположена недалеко от станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метрополитена.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте пустыря и устаревших объектов к 2027 году построят здания административного и офисного назначения. Их общая площадь составит 24,5 тысячи квадратных метров.
Также на участке возведут образовательное учреждение на тысячу школьных и 275 дошкольных мест, говорится в пресс-релизе. Рядом с новым бульваром появится
физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 9,35 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках 236 проектов комплексного развития территорий благоустроят около 1,25 тысячи гектаров городских пространств. В городе обустроят парки, скверы, зоны променада, площадки для занятий спортом и многое другое.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Ефимов: около 11 тысяч человек строят новые станции метро Москвы
5 октября, 13:08
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала