https://ria.ru/20241010/dzerzhinsk-1977355929.html
При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.10.2024
При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
Мирный житель из-за обстрела ВСУ получил ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловки, в самой Горловке повреждены многоквартирные дома и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:51
2024-10-10T11:51
2024-10-10T11:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Мирный житель из-за обстрела ВСУ получил ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловки, в самой Горловке повреждены многоквартирные дома и газопровод, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он. Приходько отметил, что украинский обстрел центра Горловки ранним утром в четверг повредил многоквартирные дома и газопровод в микрорайоне "Квартал 245". Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 3.55 мск в Центрально-Городском районе города беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет. Кроме того, с 8.40 до 10.30 было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241010/frantsija-1977351523.html
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977330429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель