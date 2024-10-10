https://ria.ru/20241010/dzerzhinsk-1977355929.html

При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.10.2024

При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

Мирный житель из-за обстрела ВСУ получил ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловки, в самой Горловке повреждены многоквартирные дома и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:51

2024-10-10T11:51

2024-10-10T11:51

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Мирный житель из-за обстрела ВСУ получил ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловки, в самой Горловке повреждены многоквартирные дома и газопровод, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он. Приходько отметил, что украинский обстрел центра Горловки ранним утром в четверг повредил многоквартирные дома и газопровод в микрорайоне "Квартал 245". Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 3.55 мск в Центрально-Городском районе города беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет. Кроме того, с 8.40 до 10.30 было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241010/frantsija-1977351523.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977330429.html

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия