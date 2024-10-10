https://ria.ru/20241010/dtp-1977489715.html
В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись шесть машин
В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись шесть машин - РИА Новости, 10.10.2024
В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись шесть машин
Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:50
2024-10-10T22:50
2024-10-10T22:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. По словам корреспондента, на месте происшествия находятся две пожарные машины. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что в тоннеле столкнулись три машины, на месте работают оперативные службы, движение в сторону области затруднено.
https://ria.ru/20240831/tonnel-1969655049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись шесть машин
Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
По словам корреспондента, на месте происшествия находятся две пожарные машины.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что в тоннеле столкнулись три машины, на месте работают оперативные службы, движение в сторону области затруднено.