https://ria.ru/20241010/dtp-1977489715.html

В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись шесть машин

В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись шесть машин - РИА Новости, 10.10.2024

В тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись шесть машин

Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:50

2024-10-10T22:50

2024-10-10T22:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. По словам корреспондента, на месте происшествия находятся две пожарные машины. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что в тоннеле столкнулись три машины, на месте работают оперативные службы, движение в сторону области затруднено.

https://ria.ru/20240831/tonnel-1969655049.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва