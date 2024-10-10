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В Москве в Северо-Западном тоннеле столкнулись три машины - РИА Новости, 10.10.2024
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22:18 10.10.2024 (обновлено: 23:04 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/dtp-1977487242.html
В Москве в Северо-Западном тоннеле столкнулись три машины
В Москве в Северо-Западном тоннеле столкнулись три машины - РИА Новости, 10.10.2024
В Москве в Северо-Западном тоннеле столкнулись три машины
Три машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, на месте работают оперативные службы, движение в сторону области затруднено, сообщил столичный... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:18
2024-10-10T23:04
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Три машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, на месте работают оперативные службы, движение в сторону области затруднено, сообщил столичный департамент транспорта."В Северо-Западном тоннеле столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.Позже в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что пострадавших в результате ДТП нет.
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
В Москве в Северо-Западном тоннеле столкнулись три машины

Дептранс Москвы: три машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дорожный знак "Внимание ДТП". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Три машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, на месте работают оперативные службы, движение в сторону области затруднено, сообщил столичный департамент транспорта.
«
"В Северо-Западном тоннеле столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.
Позже в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что пострадавших в результате ДТП нет.
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