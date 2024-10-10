https://ria.ru/20241010/dtp-1977487242.html

В Москве в Северо-Западном тоннеле столкнулись три машины

В Москве в Северо-Западном тоннеле столкнулись три машины - РИА Новости, 10.10.2024

В Москве в Северо-Западном тоннеле столкнулись три машины

Три машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, на месте работают оперативные службы, движение в сторону области затруднено, сообщил столичный... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:18

2024-10-10T22:18

2024-10-10T23:04

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Три машины столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве, на месте работают оперативные службы, движение в сторону области затруднено, сообщил столичный департамент транспорта."В Северо-Западном тоннеле столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.Позже в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что пострадавших в результате ДТП нет.

https://ria.ru/20241008/moskva-1977072418.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия