Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 10.10.2024 (обновлено: 22:27 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/dtp-1977484434.html
В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек - РИА Новости, 10.10.2024
В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Ульяновской области, в результате один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:46
2024-10-10T22:27
происшествия
авто
ульяновская область
россия
майнский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Ульяновской области, в результате один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщило УМВД России по региону. "По предварительной информации, возле села Тагай в Майнском районе Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2114 и нерейсового микроавтобуса Citroën. В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 скончался, водитель микроавтобуса госпитализирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что столкнулись три автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек. Погибший водитель отечественного автомобиля оказался несовершеннолетним юношей. Надзорное ведомство проводит проверку законодательства о безопасности дорожного движения.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель микроавтобуса госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы и переломом ребер, его пассажирка получила ушиб головы, ей оказали медпомощь на месте происшествия.
https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html
ульяновская область
россия
майнский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ульяновская область, россия, майнский район
Происшествия, Авто, Ульяновская область, Россия, Майнский район
В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

В Ульяновской области столкнулись легковушка и микроавтобус, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Ульяновской области, в результате один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщило УМВД России по региону.
«
"По предварительной информации, возле села Тагай в Майнском районе Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2114 и нерейсового микроавтобуса Citroën. В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 скончался, водитель микроавтобуса госпитализирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что столкнулись три автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек. Погибший водитель отечественного автомобиля оказался несовершеннолетним юношей. Надзорное ведомство проводит проверку законодательства о безопасности дорожного движения.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель микроавтобуса госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы и переломом ребер, его пассажирка получила ушиб головы, ей оказали медпомощь на месте происшествия.
Место происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области. 17 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
17 апреля, 23:13
 
ПроисшествияАвтоУльяновская областьРоссияМайнский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала