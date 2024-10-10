https://ria.ru/20241010/dtp-1977484434.html

В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек - РИА Новости, 10.10.2024

В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Ульяновской области, в результате один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:46

2024-10-10T21:46

2024-10-10T22:27

происшествия

авто

ульяновская область

россия

майнский район

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САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Ульяновской области, в результате один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщило УМВД России по региону. "По предварительной информации, возле села Тагай в Майнском районе Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2114 и нерейсового микроавтобуса Citroën. В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 скончался, водитель микроавтобуса госпитализирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что столкнулись три автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек. Погибший водитель отечественного автомобиля оказался несовершеннолетним юношей. Надзорное ведомство проводит проверку законодательства о безопасности дорожного движения.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель микроавтобуса госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы и переломом ребер, его пассажирка получила ушиб головы, ей оказали медпомощь на месте происшествия.

https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html

ульяновская область

россия

майнский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ульяновская область, россия, майнский район