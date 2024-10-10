В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
В Ульяновской области столкнулись легковушка и микроавтобус, один человек погиб
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Ульяновской области, в результате один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщило УМВД России по региону.
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"По предварительной информации, возле села Тагай в Майнском районе Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2114 и нерейсового микроавтобуса Citroën. В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 скончался, водитель микроавтобуса госпитализирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что столкнулись три автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек. Погибший водитель отечественного автомобиля оказался несовершеннолетним юношей. Надзорное ведомство проводит проверку законодательства о безопасности дорожного движения.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель микроавтобуса госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы и переломом ребер, его пассажирка получила ушиб головы, ей оказали медпомощь на месте происшествия.
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