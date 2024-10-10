Эксперт рассказала, когда курс доллара достигнет 100 рублей
Эксперт Проценко: курс доллара может достигнуть 100 рублей к концу года
© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Курс доллара к концу года может достигнуть 100 рублей, хотя это не базовый сценарий, рассказала в интервью агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
По словам эксперта, такой рост возможен при возникновении неожиданных негативных событий, таких как конфликт на Ближнем Востоке, новые санкции против России или несчастный случай с кандидатом в президенты США.
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"Мы полагаем, что такой вариант развития событий на валютном рынке до конца года возможен, хотя этот сценарий для нас не является базовым. Скорее всего, рост курса доллара до 100 руб. возможно, если произойдёт какое-либо неожиданное для рынка негативное событие ("чёрный лебедь"), о котором мы пока не знаем", - заметила она.
В отсутствие экстраординарных событий, повышенный спрос импортеров на доллар и проблемы с платежами за рубежом могут привести к росту курса до 100 рублей. Вероятнее всего, такой рост произойдет в декабре.
Ожидается, что в среднем курс доллара к концу года будет колебаться в диапазоне 87-97 рублей, заключила Проценко.