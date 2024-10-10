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Эксперт рассказала, когда курс доллара достигнет 100 рублей - РИА Новости, 10.10.2024
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03:15 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/dollar-1977308243.html
Эксперт рассказала, когда курс доллара достигнет 100 рублей
Эксперт рассказала, когда курс доллара достигнет 100 рублей - РИА Новости, 10.10.2024
Эксперт рассказала, когда курс доллара достигнет 100 рублей
Курс доллара к концу года может достигнуть 100 рублей, хотя это не базовый сценарий, рассказала в интервью агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T03:15
2024-10-10T03:15
экономика
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Курс доллара к концу года может достигнуть 100 рублей, хотя это не базовый сценарий, рассказала в интервью агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.По словам эксперта, такой рост возможен при возникновении неожиданных негативных событий, таких как конфликт на Ближнем Востоке, новые санкции против России или несчастный случай с кандидатом в президенты США."Мы полагаем, что такой вариант развития событий на валютном рынке до конца года возможен, хотя этот сценарий для нас не является базовым. Скорее всего, рост курса доллара до 100 руб. возможно, если произойдёт какое-либо неожиданное для рынка негативное событие ("чёрный лебедь"), о котором мы пока не знаем", - заметила она.В отсутствие экстраординарных событий, повышенный спрос импортеров на доллар и проблемы с платежами за рубежом могут привести к росту курса до 100 рублей. Вероятнее всего, такой рост произойдет в декабре.Ожидается, что в среднем курс доллара к концу года будет колебаться в диапазоне 87-97 рублей, заключила Проценко.
https://ria.ru/20240917/dollar-1973083363.html
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экономика, курс доллара, россия, сша
Экономика, Курс доллара, Россия, США
Эксперт рассказала, когда курс доллара достигнет 100 рублей

Эксперт Проценко: курс доллара может достигнуть 100 рублей к концу года

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Курс доллара к концу года может достигнуть 100 рублей, хотя это не базовый сценарий, рассказала в интервью агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
По словам эксперта, такой рост возможен при возникновении неожиданных негативных событий, таких как конфликт на Ближнем Востоке, новые санкции против России или несчастный случай с кандидатом в президенты США.
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"Мы полагаем, что такой вариант развития событий на валютном рынке до конца года возможен, хотя этот сценарий для нас не является базовым. Скорее всего, рост курса доллара до 100 руб. возможно, если произойдёт какое-либо неожиданное для рынка негативное событие ("чёрный лебедь"), о котором мы пока не знаем", - заметила она.
В отсутствие экстраординарных событий, повышенный спрос импортеров на доллар и проблемы с платежами за рубежом могут привести к росту курса до 100 рублей. Вероятнее всего, такой рост произойдет в декабре.
Ожидается, что в среднем курс доллара к концу года будет колебаться в диапазоне 87-97 рублей, заключила Проценко.
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