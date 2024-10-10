https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html

Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры

Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры - РИА Новости, 10.10.2024

Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры

Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, передает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:14

2024-10-10T10:14

2024-10-10T10:14

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, передает корреспондент РИА Новости из суда. Журналистов не пустили в зал судебного заседания, процесс начался в закрытом режиме. Встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье к Долиной объединен с иском певицы, его тоже рассмотрят сегодня. Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.

https://ria.ru/20240827/dolina-1968679952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, лариса долина