https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html
Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры
Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры - РИА Новости, 10.10.2024
Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры
Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, передает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:14
2024-10-10T10:14
2024-10-10T10:14
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, передает корреспондент РИА Новости из суда. Журналистов не пустили в зал судебного заседания, процесс начался в закрытом режиме. Встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье к Долиной объединен с иском певицы, его тоже рассмотрят сегодня. Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
https://ria.ru/20240827/dolina-1968679952.html
https://ria.ru/20240815/dolina-1966395444.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, лариса долина
Происшествия, Москва, Россия, Лариса Долина
Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры
Суд закрыл процесс по иску Долиной о признании продажи квартиры недействительной
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Журналистов не пустили в зал судебного заседания, процесс начался в закрытом режиме.
Встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье к Долиной
объединен с иском певицы, его тоже рассмотрят сегодня.
Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.