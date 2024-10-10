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ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.10.2024
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 57 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T00:16
2024-10-10T00:16
2024-10-10T00:16
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 57 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Одиннадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на волновахском", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего выпущено 57 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов пострадали трое мирных граждан. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили 57 боеприпасов по ДНР