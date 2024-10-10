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Производство дизельного топлива из вторсырья будет запущено в Югре - РИА Новости, 10.10.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:16 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/dizel-1977390935.html
Производство дизельного топлива из вторсырья будет запущено в Югре
Производство дизельного топлива из вторсырья будет запущено в Югре - РИА Новости, 10.10.2024
Производство дизельного топлива из вторсырья будет запущено в Югре
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект закона об утверждении условий проекта соглашения о реализации инвестиционного проекта... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:16
2024-10-10T14:16
ханты-мансийский автономный округ
дт (дизельное топливо)
инвестиции
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект закона об утверждении условий проекта соглашения о реализации инвестиционного проекта "Производство дизельного топлива путем переработки вторичного сырья", сообщает Фонд развития Югры. "Реализация инвестиционного проекта по производству дизтоплива из вторсырья рассчитана на 10 лет, прогнозный размер инвестиций – не менее 715 миллионов рублей. Планируется, что объем дизельного топлива составит порядка 17,5 тысячи тонн в год, а пеллет – не менее 3,5 тысячи тонн в год", - говорится в сообщении. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Виктор Гамузов, проект будет поддержан субсидией на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования в размере до 250 миллионов рублей. Сумма налоговых отчислений в консолидированный бюджет Югры, по данным фонда, составит не менее 66 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240815/yugra-1966484588.html
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дт (дизельное топливо), инвестиции
Ханты-Мансийский Автономный Округ, ДТ (дизельное топливо), Инвестиции

Производство дизельного топлива из вторсырья будет запущено в Югре

© Фото : Фонд развития ЮгрыПроизводство дизельного топлива из вторсырья будет запущено в Югре
Производство дизельного топлива из вторсырья будет запущено в Югре - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Фонд развития Югры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект закона об утверждении условий проекта соглашения о реализации инвестиционного проекта "Производство дизельного топлива путем переработки вторичного сырья", сообщает Фонд развития Югры.
"Реализация инвестиционного проекта по производству дизтоплива из вторсырья рассчитана на 10 лет, прогнозный размер инвестиций – не менее 715 миллионов рублей. Планируется, что объем дизельного топлива составит порядка 17,5 тысячи тонн в год, а пеллет – не менее 3,5 тысячи тонн в год", - говорится в сообщении.
Как отметил исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Виктор Гамузов, проект будет поддержан субсидией на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования в размере до 250 миллионов рублей. Сумма налоговых отчислений в консолидированный бюджет Югры, по данным фонда, составит не менее 66 миллионов рублей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругДТ (дизельное топливо)Инвестиции
 
 
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