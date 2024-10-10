https://ria.ru/20241010/dela-1977476323.html

В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"*

В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"* - РИА Новости, 10.10.2024

В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"*

Управление СК РФ по Херсонской области за время своей работы в области занималось расследованием почти 50 дел против участников запрещенных в России организаций РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:07

2024-10-10T20:07

2024-10-10T20:07

происшествия

россия

херсонская область

дмитрий маликов

следственный комитет россии (ск рф)

правый сектор

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ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Управление СК РФ по Херсонской области за время своей работы в области занималось расследованием почти 50 дел против участников запрещенных в России организаций "Правый сектор"* и "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщил РИА Новости руководитель управления полковник юстиции Дмитрий Маликов. "В производстве следственных подразделений следственного управления за 2023 год и истекший период 2024 года находилось 47 уголовных дел о преступлениях террористической и экстремистской направленности в отношении участников запрещенных в России организаций "Правый сектор"* и "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - сказал Маликов.Следственное управление СК РФ по Херсонской области было образовано 10 октября 2022 года. По словам собеседника агентства, за два года возбуждено 611 уголовных дел, из которых 116 – по статье об убийстве, 46 – о нанесении телесных повреждений, приведших к смерти пострадавшего. "Из 611 возбужденных следователями уголовных дел направлено в суд 274, из которых 210, или 76%, окончено в срок до двух месяцев", - добавил полковник юстиции.* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России

https://ria.ru/20240524/boevik-1948064400.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, херсонская область , дмитрий маликов, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор