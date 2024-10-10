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В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"* - РИА Новости, 10.10.2024
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20:07 10.10.2024
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В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"*
В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"* - РИА Новости, 10.10.2024
В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"*
Управление СК РФ по Херсонской области за время своей работы в области занималось расследованием почти 50 дел против участников запрещенных в России организаций РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:07
2024-10-10T20:07
происшествия
россия
херсонская область
дмитрий маликов
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
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ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Управление СК РФ по Херсонской области за время своей работы в области занималось расследованием почти 50 дел против участников запрещенных в России организаций "Правый сектор"* и "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщил РИА Новости руководитель управления полковник юстиции Дмитрий Маликов. &quot;В производстве следственных подразделений следственного управления за 2023 год и истекший период 2024 года находилось 47 уголовных дел о преступлениях террористической и экстремистской направленности в отношении участников запрещенных в России организаций &quot;Правый сектор&quot;* и &quot;Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана&quot;*, - сказал Маликов.Следственное управление СК РФ по Херсонской области было образовано 10 октября 2022 года. По словам собеседника агентства, за два года возбуждено 611 уголовных дел, из которых 116 – по статье об убийстве, 46 – о нанесении телесных повреждений, приведших к смерти пострадавшего. "Из 611 возбужденных следователями уголовных дел направлено в суд 274, из которых 210, или 76%, окончено в срок до двух месяцев", - добавил полковник юстиции.* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России
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происшествия, россия, херсонская область , дмитрий маликов, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор
Происшествия, Россия, Херсонская область , Дмитрий Маликов, Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор
В Херсонской области расследовали почти 50 дел против "Правого сектора"*

СК в Херсонской области расследовал 47 дел против "Правого сектора" и нацбата

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Управление СК РФ по Херсонской области за время своей работы в области занималось расследованием почти 50 дел против участников запрещенных в России организаций "Правый сектор"* и "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщил РИА Новости руководитель управления полковник юстиции Дмитрий Маликов.
«

"В производстве следственных подразделений следственного управления за 2023 год и истекший период 2024 года находилось 47 уголовных дел о преступлениях террористической и экстремистской направленности в отношении участников запрещенных в России организаций "Правый сектор"* и "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - сказал Маликов.

Следственное управление СК РФ по Херсонской области было образовано 10 октября 2022 года.
По словам собеседника агентства, за два года возбуждено 611 уголовных дел, из которых 116 – по статье об убийстве, 46 – о нанесении телесных повреждений, приведших к смерти пострадавшего.
"Из 611 возбужденных следователями уголовных дел направлено в суд 274, из которых 210, или 76%, окончено в срок до двух месяцев", - добавил полковник юстиции.
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России
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ПроисшествияРоссияХерсонская областьДмитрий МаликовСледственный комитет России (СК РФ)Правый сектор
 
 
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