https://ria.ru/20241010/chekhiya-1977475925.html

В Чехии разгорелся скандал из-за гробов, пишут СМИ

В Чехии разгорелся скандал из-за гробов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024

В Чехии разгорелся скандал из-за гробов, пишут СМИ

Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали возмущение среди жителей, сообщает CNN Prima News. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:02

2024-10-10T20:02

2024-10-10T20:17

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали возмущение среди жителей, сообщает CNN Prima News."Сотни семей из Ждяра-над-Сазавой протестуют против того, что им не разрешают хоронить своих близких в гробу", — говорится в сообщении.Отмечается, что городские власти ввели запрет из-за высокого уровня грунтовых вод на 80 процентах территории кладбища. Владельцы захоронений возмущены сложившейся ситуацией, некоторые даже предпочитают эксгумировать своих усопших близких и перенести их останки в другое место, говорится в статье.Для нового кладбища не могут подыскать место, а на большинстве существующих действует строгий запрет на захоронения в гробах, добавляет автор материала. Власти оправдывают это тем, что в прошлом могильщики неоднократно обнаруживали, что тела не разлагаются. Поэтому было введено правило — в могилы или рядом с ними можно ставить только урны с прахом, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241006/tollense-1976217144.html

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