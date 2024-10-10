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В Чехии разгорелся скандал из-за гробов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
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20:02 10.10.2024 (обновлено: 20:17 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/chekhiya-1977475925.html
В Чехии разгорелся скандал из-за гробов, пишут СМИ
В Чехии разгорелся скандал из-за гробов, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
В Чехии разгорелся скандал из-за гробов, пишут СМИ
Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали возмущение среди жителей, сообщает CNN Prima News. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:02
2024-10-10T20:17
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали возмущение среди жителей, сообщает CNN Prima News."Сотни семей из Ждяра-над-Сазавой протестуют против того, что им не разрешают хоронить своих близких в гробу", — говорится в сообщении.Отмечается, что городские власти ввели запрет из-за высокого уровня грунтовых вод на 80 процентах территории кладбища. Владельцы захоронений возмущены сложившейся ситуацией, некоторые даже предпочитают эксгумировать своих усопших близких и перенести их останки в другое место, говорится в статье.Для нового кладбища не могут подыскать место, а на большинстве существующих действует строгий запрет на захоронения в гробах, добавляет автор материала. Власти оправдывают это тем, что в прошлом могильщики неоднократно обнаруживали, что тела не разлагаются. Поэтому было введено правило — в могилы или рядом с ними можно ставить только урны с прахом, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241006/tollense-1976217144.html
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чехия, в мире
Чехия, В мире
В Чехии разгорелся скандал из-за гробов, пишут СМИ

CNN Prima: в чешском городе Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить в гробах

CC BY 2.0 / Herbert Frank / Центральная площадь в городе Ждяр-над-Сазавоу, Чехия
Центральная площадь в городе Ждяр-над-Сазавоу, Чехия - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
CC BY 2.0 / Herbert Frank /
Центральная площадь в городе Ждяр-над-Сазавоу, Чехия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали возмущение среди жителей, сообщает CNN Prima News.
"Сотни семей из Ждяра-над-Сазавой протестуют против того, что им не разрешают хоронить своих близких в гробу", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что городские власти ввели запрет из-за высокого уровня грунтовых вод на 80 процентах территории кладбища. Владельцы захоронений возмущены сложившейся ситуацией, некоторые даже предпочитают эксгумировать своих усопших близких и перенести их останки в другое место, говорится в статье.
Для нового кладбища не могут подыскать место, а на большинстве существующих действует строгий запрет на захоронения в гробах, добавляет автор материала. Власти оправдывают это тем, что в прошлом могильщики неоднократно обнаруживали, что тела не разлагаются. Поэтому было введено правило — в могилы или рядом с ними можно ставить только урны с прахом, говорится в сообщении.
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