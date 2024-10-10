https://ria.ru/20241010/chekaliny-1977397226.html
ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов у Чекалиных
ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов у Чекалиных - РИА Новости, 10.10.2024
ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов у Чекалиных
Информация о срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, не соответствует... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:57
2024-10-10T14:57
2024-10-10T14:57
происшествия
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московская область (подмосковье)
москва
артем чекалин
валерия чекалина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Информация о срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, не соответствует действительности, нарушений условий домашнего ареста нет, сообщили РИА Новости в ГУФСИН России по Московской области. "Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности. Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено", - говорится в сообщении. По данным МВД, Артём и Валерия Чекалины и их партнёр по бизнесу Роман Вишняк обвиняются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей. Троицкий суд Москвы решил, что Лерчек будет отбывать домашний арест до 26 ноября в коттедже в подмосковной Истре, который она арендует и в котором живет с тремя детьми. Во время домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Общаться с другими фигурантами дела также запрещено. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.
https://ria.ru/20241004/arest-1976452344.html
https://ria.ru/20241008/chekaliny-1976912732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, артем чекалин, валерия чекалина
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов у Чекалиных
ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов Валерии и Артема Чекалиных
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Информация о срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, не соответствует действительности, нарушений условий домашнего ареста нет, сообщили РИА Новости в ГУФСИН России по Московской области.
"Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности. Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено", - говорится в сообщении.
По данным МВД, Артём и Валерия Чекалины
и их партнёр по бизнесу Роман Вишняк обвиняются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
Троицкий суд Москвы
решил, что Лерчек будет отбывать домашний арест до 26 ноября в коттедже в подмосковной Истре
, который она арендует и в котором живет с тремя детьми.
Во время домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Общаться с другими фигурантами дела также запрещено. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.