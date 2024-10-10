https://ria.ru/20241010/chekaliny-1977397226.html

ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов у Чекалиных

ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов у Чекалиных - РИА Новости, 10.10.2024

ГУФСИН опровергло информацию о срабатывании браслетов у Чекалиных

Информация о срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, не соответствует... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:57

2024-10-10T14:57

2024-10-10T14:57

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

москва

артем чекалин

валерия чекалина

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Информация о срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, не соответствует действительности, нарушений условий домашнего ареста нет, сообщили РИА Новости в ГУФСИН России по Московской области. "Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности. Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено", - говорится в сообщении. По данным МВД, Артём и Валерия Чекалины и их партнёр по бизнесу Роман Вишняк обвиняются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей. Троицкий суд Москвы решил, что Лерчек будет отбывать домашний арест до 26 ноября в коттедже в подмосковной Истре, который она арендует и в котором живет с тремя детьми. Во время домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Общаться с другими фигурантами дела также запрещено. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.

https://ria.ru/20241004/arest-1976452344.html

https://ria.ru/20241008/chekaliny-1976912732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, артем чекалин, валерия чекалина