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К Земле летит огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем - РИА Новости, 10.10.2024
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09:42 10.10.2024 (обновлено: 10:46 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/burya-1977336956.html
К Земле летит огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем
К Земле летит огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем - РИА Новости, 10.10.2024
К Земле летит огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем
После вспышек на Солнце к Земле приближается крупное облако плазмы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:42
2024-10-10T10:46
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После вспышек на Солнце к Земле приближается крупное облако плазмы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце. Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем, по некоторым оценкам, уже в середине дня", — сказал он.Он напомнил, что после недавней мощной вспышки балла Х9.1 выброс задел Землю лишь своим краем и не вызвал значительных изменений в геомагнитном поле. В этот раз плазменное облако имеет исключительно большие размеры, поэтому, как подчеркнул ученый, "Земле уклониться не удастся".Помимо этого, облако имеет крайне неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости, рассказал Богачев. При самом неблагоприятном сценарии уже в четверг возможны бури высшего, пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года.Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури четвертого уровня с продолжительностью до двух суток", — добавил он.Богачев уточнил, что приход плазмы возможен начиная с 11 часов по московскому времени.
https://ria.ru/20241009/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, космос - риа наука
Земля, Космос - РИА Наука
К Земле летит огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем

К Земле после вспышки на Солнце летит облако плазмы, ожидаются магнитные бури

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo
Вспышка на солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После вспышек на Солнце к Земле приближается крупное облако плазмы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце. Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем, по некоторым оценкам, уже в середине дня", — сказал он.
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Он напомнил, что после недавней мощной вспышки балла Х9.1 выброс задел Землю лишь своим краем и не вызвал значительных изменений в геомагнитном поле. В этот раз плазменное облако имеет исключительно большие размеры, поэтому, как подчеркнул ученый, "Земле уклониться не удастся".
Помимо этого, облако имеет крайне неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости, рассказал Богачев. При самом неблагоприятном сценарии уже в четверг возможны бури высшего, пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года.
Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури четвертого уровня с продолжительностью до двух суток", — добавил он.
Богачев уточнил, что приход плазмы возможен начиная с 11 часов по московскому времени.
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