https://ria.ru/20241010/burya-1977336956.html

К Земле летит огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем

К Земле летит огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем - РИА Новости, 10.10.2024

К Земле летит огромное облако плазмы, выброшенное Солнцем

После вспышек на Солнце к Земле приближается крупное облако плазмы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:42

2024-10-10T09:42

2024-10-10T10:46

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космос - риа наука

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После вспышек на Солнце к Земле приближается крупное облако плазмы, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце. Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем, по некоторым оценкам, уже в середине дня", — сказал он.Он напомнил, что после недавней мощной вспышки балла Х9.1 выброс задел Землю лишь своим краем и не вызвал значительных изменений в геомагнитном поле. В этот раз плазменное облако имеет исключительно большие размеры, поэтому, как подчеркнул ученый, "Земле уклониться не удастся".Помимо этого, облако имеет крайне неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости, рассказал Богачев. При самом неблагоприятном сценарии уже в четверг возможны бури высшего, пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года.Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури четвертого уровня с продолжительностью до двух суток", — добавил он.Богачев уточнил, что приход плазмы возможен начиная с 11 часов по московскому времени.

https://ria.ru/20241009/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, космос - риа наука