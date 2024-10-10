https://ria.ru/20241010/britanija-1977452953.html

Британия будет передавать Израилю только данные о спасении заложников

Британия будет передавать Израилю только данные о спасении заложников - РИА Новости, 10.10.2024

Британия будет передавать Израилю только данные о спасении заложников

Великобритания будет передавать Израилю только те разведывательные данные со своих самолетов, которые связаны со спасением заложников из сектора Газа, заявил... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:44

2024-10-10T17:44

2024-10-10T17:44

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Великобритания будет передавать Израилю только те разведывательные данные со своих самолетов, которые связаны со спасением заложников из сектора Газа, заявил британский замминистра обороны Люк Поллард. "Невооруженные британские самолеты наблюдения используются исключительно для оказания помощи в освобождении заложников. Только информация, связанная с освобождением заложников, будут передаваться соответствующим израильским властям, ответственным за освобождение заложников", - написал он в письменном ответе на вопрос депутата Джереми Корбина. Сообщение опубликовано на сайте британского парламента. Поллард отказался приводить дополнительную информацию об обмене разведданными между странами из соображений безопасности. В ноябре прошлого года заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи заявлял, что британские самолеты RC-135W Rivet Joint, которые действуют на Ближнем Востоке, не пересылают данные Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20240924/gaza-1974481755.html

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в мире, израиль, великобритания, ближний восток, джереми корбин, хамас, оон