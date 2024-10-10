https://ria.ru/20241010/briks-1977462662.html

Эксперт призвал страны БРИКС создавать совместные образовательные программы

Эксперт призвал страны БРИКС создавать совместные образовательные программы - РИА Новости, 10.10.2024

Эксперт призвал страны БРИКС создавать совместные образовательные программы

Странам БРИКС необходимо создавать совместные программы в области образования и переподготовки кадров, чтобы закладывать общие смыслы в новое поколение людей -... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:41

2024-10-10T18:41

2024-10-10T23:51

россия

брикс

институт стран азии и африки

мгу имени м. в. ломоносова

саммит брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо создавать совместные программы в области образования и переподготовки кадров, чтобы закладывать общие смыслы в новое поколение людей - граждан стран БРИКС, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Мы должны понимать, что, когда мы говорим о развитии БРИКС, мы должны говорить о развитии нового поколения людей, которые придут, в том числе и нам на смену, в ближайшие 5-7-10 лет. И это как раз обеспечит устойчивость смыслов БРИКС. Как следствие, мы должны их готовить совместно или, по крайней мере, закладывать совместные смыслы", - сказал он в ходе заседания комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "БРИКС как ключевой фактор новой реальности: информационное измерение". Маслов считает, что для этого необходимо создавать совместные программы, обмен практиками, например, в области образования и переподготовки кадров. По его словам, переподготовка может быть в области государственного и муниципального управления, а также в области управления финансами. Он также отметил значимость развития научных и научно-технологичных инициатив стран БРИКС. Маслов считает, что в это развитие научного сотрудничества должна войти не просто организация научных конференций, но и передача технологий, общая база данных, возможность создания совместных лабораторий, патентования, защиты патентных прав и торговых марок. Это важное направление, так как без этого, по его мнению, страны и объединения будут опасаться передавать свои технологии. "Очень важно сейчас в рамках нашего взаимодействия начать… совместную подготовку людей, которые будут в дальнейшем работать в СМИ стран БРИКС. Я имею в виду, это постоянные обмены, делиться лучшими практиками друг с другом", - добавил Маслов.

https://ria.ru/20241010/briks-1977409420.html

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россия, брикс, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова, саммит брикс