https://ria.ru/20241010/briks-1977409420.html

Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи

Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи - РИА Новости, 10.10.2024

Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи

Страны БРИКС — это новые центры экономической мощи, по прогнозам, к 2027 году доля государств объединения в мировом ВВП может превысить показатели G7, сказал... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:35

2024-10-10T15:35

2024-10-10T15:35

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Страны БРИКС — это новые центры экономической мощи, по прогнозам, к 2027 году доля государств объединения в мировом ВВП может превысить показатели G7, сказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "По прогнозам, если учитывать Саудовскую Аравию, к 2027 году на долю стран БРИКС будет приходиться 37,5% мирового ВВП против 28,2% - на "Большую семерку". Тенденция складывается не в пользу G7", - отметил сенатор, выступая на круглом столе "БРИКС как ключевой фактор новой реальности: информационное измерение". По мнению законодателя, страны БРИКС - это новые центры экономической мощи, воплощение глобального большинства. Государства объединения стали "антитезой "Большой семерке". Это все те, кого не устраивает западный миропорядок. В то же время, "заявлений (стран объединения), что БРИКС – антипод Запада, таких нет. Но на Западе сами нас назначили на эту роль", - сказал политик. По его словам, БРИКС утвердился как совокупность интересов и воспринимается Западом "как нечто, являющееся для него вызовом, причем вызовом растущим". Пушков затронул и тему международных взаиморасчетов, которая обсуждается в БРИКС. По его мнению, большая доля товарооборота стран объединения может происходить в некой другой платежной единице, не в долларе, что "вызывает большую тревогу на Западе, где воспринимают доллар как безальтернативную валюту". Сенатор также считает, что пришло время задуматься о едином информационном пространстве стран БРИКС. "Складывается общее информационное пространство БРИКС… Он превратился в глобальный информационный феномен. Надо задумываться о создании некой системы информационного взаимодействия между странами БРИКС и ставить задачу создания общего информационного пространства БРИКС", – полагает законодатель. По его словам, в МИД РФ было проведено совещание на эту тему с участием представителей стран БРИКС – руководителей информационных подразделений министерства иностранных дел ряда стран объединения. "Интересное начинание, я надеюсь, оно будет продолжено. Мы со своей стороны готовы принять участие в этой работе", -сказал Пушков. -0-

https://ria.ru/20240727/briks-1962325217.html

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в мире, технологии, саудовская аравия, россия, алексей пушков, брикс, g7, совет федерации рф