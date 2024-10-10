https://ria.ru/20241010/briks-1977409420.html
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи - РИА Новости, 10.10.2024
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи
Страны БРИКС — это новые центры экономической мощи, по прогнозам, к 2027 году доля государств объединения в мировом ВВП может превысить показатели G7, сказал... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:35
2024-10-10T15:35
2024-10-10T15:35
в мире
технологии
саудовская аравия
россия
алексей пушков
брикс
g7
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_50f650868a667f335dfd5eeb8d55203d.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Страны БРИКС — это новые центры экономической мощи, по прогнозам, к 2027 году доля государств объединения в мировом ВВП может превысить показатели G7, сказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "По прогнозам, если учитывать Саудовскую Аравию, к 2027 году на долю стран БРИКС будет приходиться 37,5% мирового ВВП против 28,2% - на "Большую семерку". Тенденция складывается не в пользу G7", - отметил сенатор, выступая на круглом столе "БРИКС как ключевой фактор новой реальности: информационное измерение". По мнению законодателя, страны БРИКС - это новые центры экономической мощи, воплощение глобального большинства. Государства объединения стали "антитезой "Большой семерке". Это все те, кого не устраивает западный миропорядок. В то же время, "заявлений (стран объединения), что БРИКС – антипод Запада, таких нет. Но на Западе сами нас назначили на эту роль", - сказал политик. По его словам, БРИКС утвердился как совокупность интересов и воспринимается Западом "как нечто, являющееся для него вызовом, причем вызовом растущим". Пушков затронул и тему международных взаиморасчетов, которая обсуждается в БРИКС. По его мнению, большая доля товарооборота стран объединения может происходить в некой другой платежной единице, не в долларе, что "вызывает большую тревогу на Западе, где воспринимают доллар как безальтернативную валюту". Сенатор также считает, что пришло время задуматься о едином информационном пространстве стран БРИКС. "Складывается общее информационное пространство БРИКС… Он превратился в глобальный информационный феномен. Надо задумываться о создании некой системы информационного взаимодействия между странами БРИКС и ставить задачу создания общего информационного пространства БРИКС", – полагает законодатель. По его словам, в МИД РФ было проведено совещание на эту тему с участием представителей стран БРИКС – руководителей информационных подразделений министерства иностранных дел ряда стран объединения. "Интересное начинание, я надеюсь, оно будет продолжено. Мы со своей стороны готовы принять участие в этой работе", -сказал Пушков. -0-
https://ria.ru/20240727/briks-1962325217.html
https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html
https://ria.ru/20240922/argentina-1974060445.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_be15fb7b8946e836d26632edb5068ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, саудовская аравия, россия, алексей пушков, брикс, g7, совет федерации рф
В мире, Технологии, Саудовская Аравия, Россия, Алексей Пушков, БРИКС, G7, Совет Федерации РФ
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи
Пушков: доля стран БРИКС в мировом ВВП может превысить показатели G7
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Страны БРИКС — это новые центры экономической мощи, по прогнозам, к 2027 году доля государств объединения в мировом ВВП может превысить показатели G7, сказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"По прогнозам, если учитывать Саудовскую Аравию
, к 2027 году на долю стран БРИКС будет приходиться 37,5% мирового ВВП против 28,2% - на "Большую семерку". Тенденция складывается не в пользу G7", - отметил сенатор, выступая на круглом столе "БРИКС как ключевой фактор новой реальности: информационное измерение".
По мнению законодателя, страны БРИКС - это новые центры экономической мощи, воплощение глобального большинства. Государства объединения стали "антитезой "Большой семерке". Это все те, кого не устраивает западный миропорядок.
В то же время, "заявлений (стран объединения), что БРИКС – антипод Запада, таких нет. Но на Западе сами нас назначили на эту роль", - сказал политик. По его словам, БРИКС утвердился как совокупность интересов и воспринимается Западом "как нечто, являющееся для него вызовом, причем вызовом растущим".
Пушков затронул и тему международных взаиморасчетов, которая обсуждается в БРИКС. По его мнению, большая доля товарооборота стран объединения может происходить в некой другой платежной единице, не в долларе, что "вызывает большую тревогу на Западе, где воспринимают доллар как безальтернативную валюту".
Сенатор также считает, что пришло время задуматься о едином информационном пространстве стран БРИКС.
"Складывается общее информационное пространство БРИКС… Он превратился в глобальный информационный феномен. Надо задумываться о создании некой системы информационного взаимодействия между странами БРИКС и ставить задачу создания общего информационного пространства БРИКС", – полагает законодатель.
По его словам, в МИД РФ
было проведено совещание на эту тему с участием представителей стран БРИКС – руководителей информационных подразделений министерства иностранных дел ряда стран объединения. "Интересное начинание, я надеюсь, оно будет продолжено. Мы со своей стороны готовы принять участие в этой работе", -сказал Пушков. -0-