Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977409420.html
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи - РИА Новости, 10.10.2024
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи
Страны БРИКС — это новые центры экономической мощи, по прогнозам, к 2027 году доля государств объединения в мировом ВВП может превысить показатели G7, сказал... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:35
2024-10-10T15:35
в мире
технологии
саудовская аравия
россия
алексей пушков
брикс
g7
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_50f650868a667f335dfd5eeb8d55203d.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Страны БРИКС — это новые центры экономической мощи, по прогнозам, к 2027 году доля государств объединения в мировом ВВП может превысить показатели G7, сказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "По прогнозам, если учитывать Саудовскую Аравию, к 2027 году на долю стран БРИКС будет приходиться 37,5% мирового ВВП против 28,2% - на "Большую семерку". Тенденция складывается не в пользу G7", - отметил сенатор, выступая на круглом столе "БРИКС как ключевой фактор новой реальности: информационное измерение". По мнению законодателя, страны БРИКС - это новые центры экономической мощи, воплощение глобального большинства. Государства объединения стали "антитезой "Большой семерке". Это все те, кого не устраивает западный миропорядок. В то же время, "заявлений (стран объединения), что БРИКС – антипод Запада, таких нет. Но на Западе сами нас назначили на эту роль", - сказал политик. По его словам, БРИКС утвердился как совокупность интересов и воспринимается Западом "как нечто, являющееся для него вызовом, причем вызовом растущим". Пушков затронул и тему международных взаиморасчетов, которая обсуждается в БРИКС. По его мнению, большая доля товарооборота стран объединения может происходить в некой другой платежной единице, не в долларе, что "вызывает большую тревогу на Западе, где воспринимают доллар как безальтернативную валюту". Сенатор также считает, что пришло время задуматься о едином информационном пространстве стран БРИКС. "Складывается общее информационное пространство БРИКС… Он превратился в глобальный информационный феномен. Надо задумываться о создании некой системы информационного взаимодействия между странами БРИКС и ставить задачу создания общего информационного пространства БРИКС", – полагает законодатель. По его словам, в МИД РФ было проведено совещание на эту тему с участием представителей стран БРИКС – руководителей информационных подразделений министерства иностранных дел ряда стран объединения. "Интересное начинание, я надеюсь, оно будет продолжено. Мы со своей стороны готовы принять участие в этой работе", -сказал Пушков. -0-
https://ria.ru/20240727/briks-1962325217.html
https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html
https://ria.ru/20240922/argentina-1974060445.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_be15fb7b8946e836d26632edb5068ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, саудовская аравия, россия, алексей пушков, брикс, g7, совет федерации рф
В мире, Технологии, Саудовская Аравия, Россия, Алексей Пушков, БРИКС, G7, Совет Федерации РФ
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи

Пушков: доля стран БРИКС в мировом ВВП может превысить показатели G7

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Страны БРИКС — это новые центры экономической мощи, по прогнозам, к 2027 году доля государств объединения в мировом ВВП может превысить показатели G7, сказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"По прогнозам, если учитывать Саудовскую Аравию, к 2027 году на долю стран БРИКС будет приходиться 37,5% мирового ВВП против 28,2% - на "Большую семерку". Тенденция складывается не в пользу G7", - отметил сенатор, выступая на круглом столе "БРИКС как ключевой фактор новой реальности: информационное измерение".
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Соотношение в мире меняется в пользу БРИКС, считает эксперт
27 июля, 07:38
По мнению законодателя, страны БРИКС - это новые центры экономической мощи, воплощение глобального большинства. Государства объединения стали "антитезой "Большой семерке". Это все те, кого не устраивает западный миропорядок.
В то же время, "заявлений (стран объединения), что БРИКС – антипод Запада, таких нет. Но на Западе сами нас назначили на эту роль", - сказал политик. По его словам, БРИКС утвердился как совокупность интересов и воспринимается Западом "как нечто, являющееся для него вызовом, причем вызовом растущим".
Пушков затронул и тему международных взаиморасчетов, которая обсуждается в БРИКС. По его мнению, большая доля товарооборота стран объединения может происходить в некой другой платежной единице, не в долларе, что "вызывает большую тревогу на Западе, где воспринимают доллар как безальтернативную валюту".
Сенатор также считает, что пришло время задуматься о едином информационном пространстве стран БРИКС.
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
БРИКС должна восполнить вакуум, созданный Западом, заявил эксперт
22 мая, 17:16
"Складывается общее информационное пространство БРИКС… Он превратился в глобальный информационный феномен. Надо задумываться о создании некой системы информационного взаимодействия между странами БРИКС и ставить задачу создания общего информационного пространства БРИКС", – полагает законодатель.
По его словам, в МИД РФ было проведено совещание на эту тему с участием представителей стран БРИКС – руководителей информационных подразделений министерства иностранных дел ряда стран объединения. "Интересное начинание, я надеюсь, оно будет продолжено. Мы со своей стороны готовы принять участие в этой работе", -сказал Пушков. -0-
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Эксперт раскрыл, какие возможности упустила Аргентина, не вступив в БРИКС
22 сентября, 07:54
 
В миреТехнологииСаудовская АравияРоссияАлексей ПушковБРИКСG7Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала