Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера
Ушаков: Россия выступает за расширение БРИКС через государство-партнера
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия придерживается позиции расширения БРИКС через категорию государства-партнера, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
Захарова озвучила количество заявок на расширение БРИКС
4 сентября, 13:13
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории - стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
"Вы знаете, мы считаем, что формула страна-партнер – она весьма подходящая в данной ситуации, когда количество стран БРИКС резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР, сейчас уже 10 стран", - сказал Ушаков.
Он отметил, что Россия всячески способствовала тому, чтобы новые страны плавно вписались во все формы сотрудничества в рамках БРИКС.
"И в настоящее время мы считаем, что, конечно, удобнее было бы подключать новых членов через категорию государство-партнер", - добавил помощник президента РФ.
Ушаков оценил шансы расширения БРИКС на саммите в Казани
4 сентября, 23:17