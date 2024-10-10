https://ria.ru/20241010/briks-1977402544.html

Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера

Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера - РИА Новости, 10.10.2024

Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера

Россия придерживается позиции расширения БРИКС через категорию государства-партнера, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:08

2024-10-10T15:08

2024-10-10T15:08

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юар

бразилия

юрий ушаков

сергей лавров

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия придерживается позиции расширения БРИКС через категорию государства-партнера, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории - стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре. "Вы знаете, мы считаем, что формула страна-партнер – она весьма подходящая в данной ситуации, когда количество стран БРИКС резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР, сейчас уже 10 стран", - сказал Ушаков. Он отметил, что Россия всячески способствовала тому, чтобы новые страны плавно вписались во все формы сотрудничества в рамках БРИКС. "И в настоящее время мы считаем, что, конечно, удобнее было бы подключать новых членов через категорию государство-партнер", - добавил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20240904/briks-1970494435.html

https://ria.ru/20240904/briks-1970654078.html

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россия, юар, бразилия, юрий ушаков, сергей лавров, брикс