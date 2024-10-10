Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977402544.html
Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера
Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера - РИА Новости, 10.10.2024
Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера
Россия придерживается позиции расширения БРИКС через категорию государства-партнера, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:08
2024-10-10T15:08
россия
юар
бразилия
юрий ушаков
сергей лавров
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400196_0:211:2931:1860_1920x0_80_0_0_92d32fbd959b7795212ad00b2c9a5153.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия придерживается позиции расширения БРИКС через категорию государства-партнера, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории - стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре. "Вы знаете, мы считаем, что формула страна-партнер – она весьма подходящая в данной ситуации, когда количество стран БРИКС резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР, сейчас уже 10 стран", - сказал Ушаков. Он отметил, что Россия всячески способствовала тому, чтобы новые страны плавно вписались во все формы сотрудничества в рамках БРИКС. "И в настоящее время мы считаем, что, конечно, удобнее было бы подключать новых членов через категорию государство-партнер", - добавил помощник президента РФ.
https://ria.ru/20240904/briks-1970494435.html
https://ria.ru/20240904/briks-1970654078.html
россия
юар
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400196_232:0:2836:1953_1920x0_80_0_0_de4c6c6d8dc36411780e3cbd6dad2fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юар, бразилия, юрий ушаков, сергей лавров, брикс
Россия, ЮАР, Бразилия, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, БРИКС
Россия выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера

Ушаков: Россия выступает за расширение БРИКС через государство-партнера

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия придерживается позиции расширения БРИКС через категорию государства-партнера, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Захарова озвучила количество заявок на расширение БРИКС
4 сентября, 13:13
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории - стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
"Вы знаете, мы считаем, что формула страна-партнер – она весьма подходящая в данной ситуации, когда количество стран БРИКС резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР, сейчас уже 10 стран", - сказал Ушаков.
Он отметил, что Россия всячески способствовала тому, чтобы новые страны плавно вписались во все формы сотрудничества в рамках БРИКС.
"И в настоящее время мы считаем, что, конечно, удобнее было бы подключать новых членов через категорию государство-партнер", - добавил помощник президента РФ.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Ушаков оценил шансы расширения БРИКС на саммите в Казани
4 сентября, 23:17
 
РоссияЮАРБразилияЮрий УшаковСергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала