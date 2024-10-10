https://ria.ru/20241010/briks-1977401763.html

Число желающих сотрудничать с БРИКС постоянно растет, заявил Ушаков

Число желающих сотрудничать с БРИКС постоянно растет, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

Число желающих сотрудничать с БРИКС постоянно растет, заявил Ушаков

Число желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме постоянно растет, 34 обращения получено на этот счет, рассказал журналистам помощник президента России... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:07

2024-10-10T15:07

2024-10-10T15:07

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме постоянно растет, 34 обращения получено на этот счет, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году года занимает пост председателя организации. "В ходе председательства, конечно, велась работа и по согласованию модальности категории государства-партнерства БРИКС. Почему эта работа столь важна? Потому что число желающих подключиться в той или иной форме к сотрудничеству БРИКС постоянно растет. В настоящее время получено 34 обращения на этот счет. То есть, 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или те или иные государства заинтересованы в той или иной форме сотрудничества, не обязательно в полномасштабном членстве", - сказал Ушаков. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241010/briks-1977400253.html

https://ria.ru/20241010/ushakov-1977399904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, бразилия, индия, юрий ушаков, брикс