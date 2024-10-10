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Число желающих сотрудничать с БРИКС постоянно растет, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
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15:07 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977401763.html
Число желающих сотрудничать с БРИКС постоянно растет, заявил Ушаков
Число желающих сотрудничать с БРИКС постоянно растет, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Число желающих сотрудничать с БРИКС постоянно растет, заявил Ушаков
Число желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме постоянно растет, 34 обращения получено на этот счет, рассказал журналистам помощник президента России... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:07
2024-10-10T15:07
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме постоянно растет, 34 обращения получено на этот счет, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году года занимает пост председателя организации. "В ходе председательства, конечно, велась работа и по согласованию модальности категории государства-партнерства БРИКС. Почему эта работа столь важна? Потому что число желающих подключиться в той или иной форме к сотрудничеству БРИКС постоянно растет. В настоящее время получено 34 обращения на этот счет. То есть, 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или те или иные государства заинтересованы в той или иной форме сотрудничества, не обязательно в полномасштабном членстве", - сказал Ушаков. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241010/briks-1977400253.html
https://ria.ru/20241010/ushakov-1977399904.html
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в мире, россия, бразилия, индия, юрий ушаков, брикс
В мире, Россия, Бразилия, Индия, Юрий Ушаков, БРИКС
Число желающих сотрудничать с БРИКС постоянно растет, заявил Ушаков

Ушаков: число желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме растет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме постоянно растет, 34 обращения получено на этот счет, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году года занимает пост председателя организации.
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"В ходе председательства, конечно, велась работа и по согласованию модальности категории государства-партнерства БРИКС. Почему эта работа столь важна? Потому что число желающих подключиться в той или иной форме к сотрудничеству БРИКС постоянно растет. В настоящее время получено 34 обращения на этот счет. То есть, 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или те или иные государства заинтересованы в той или иной форме сотрудничества, не обязательно в полномасштабном членстве", - сказал Ушаков.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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