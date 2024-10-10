https://ria.ru/20241010/briks-1977400253.html
Ушаков оценил возможность новой волны расширения БРИКС
Ушаков оценил возможность новой волны расширения БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков оценил возможность новой волны расширения БРИКС
Единого подхода к вопросу о новой волне расширения БРИКС в объединении пока нет, существуют разные точки зрения, сообщил журналистам помощник президента России... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:06
2024-10-10T15:06
2024-10-10T15:06
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Единого подхода к вопросу о новой волне расширения БРИКС в объединении пока нет, существуют разные точки зрения, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Что касается новой возможной волны расширения объединения, то на этот счет есть разные точки зрения, и пока еще в рамках объединения мы не имеем единого подхода. Причем некоторые из нынешних членов считают, что лучше остановиться на десятке, повременить с расширением. Другие выступают за прием новых членов, то есть за дальнейшее расширение объединения, и более того, даже называют конкретные страны, которые могли бы быть приняты в качестве членов", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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россия, бразилия, индия, юрий ушаков, брикс
Россия, Бразилия, Индия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков оценил возможность новой волны расширения БРИКС
Ушаков: единого подхода к вопросу о новой волне расширения БРИКС пока нет