https://ria.ru/20241010/briks-1977400253.html

Ушаков оценил возможность новой волны расширения БРИКС

Ушаков оценил возможность новой волны расширения БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков оценил возможность новой волны расширения БРИКС

Единого подхода к вопросу о новой волне расширения БРИКС в объединении пока нет, существуют разные точки зрения, сообщил журналистам помощник президента России... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:06

2024-10-10T15:06

2024-10-10T15:06

россия

бразилия

индия

юрий ушаков

брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Единого подхода к вопросу о новой волне расширения БРИКС в объединении пока нет, существуют разные точки зрения, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Что касается новой возможной волны расширения объединения, то на этот счет есть разные точки зрения, и пока еще в рамках объединения мы не имеем единого подхода. Причем некоторые из нынешних членов считают, что лучше остановиться на десятке, повременить с расширением. Другие выступают за прием новых членов, то есть за дальнейшее расширение объединения, и более того, даже называют конкретные страны, которые могли бы быть приняты в качестве членов", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240904/briks-1970494435.html

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россия, бразилия, индия, юрий ушаков, брикс