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Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Три дома и хозпостройка повреждены в Калининском и Динском районах в результате атаки украинских БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:09
2024-10-10T09:09
2024-10-10T09:38
происшествия
вениамин кондратьев
динской район
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Три дома и хозпостройка повреждены в Калининском и Динском районах в результате атаки украинских БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.В четверг Минобороны РФ информировало о том, что российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и семью регионами России, в том числе 47 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края."Минувшей ночью нашими ПВО отражена массированная атака беспилотников со стороны киевского режима. Объекты инфраструктуры не пострадали. Благодарен министерству обороны за обеспечение надежной защиты. К сожалению, в двух случаях обломки уничтоженных БПЛА повредили дома жителей региона - в обоих случаях ущерб незначительный, пострадавших нет", - написал Кондратьев в Telegram-канале.По его словам, в хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов.Он отметил, что на местах работают специальные и экстренные службы. Главы районов помогут жителям в восстановлении имущества.
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происшествия, вениамин кондратьев, динской район, россия, краснодарский край
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Динской район, Россия, Краснодарский край
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ
При ночной атаке БПЛА на Кубани повреждены три дома и хозпостройка