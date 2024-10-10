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Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
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09:09 10.10.2024 (обновлено: 09:38 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/bpla-1977329660.html
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Три дома и хозпостройка повреждены в Калининском и Динском районах в результате атаки украинских БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:09
2024-10-10T09:38
происшествия
вениамин кондратьев
динской район
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Три дома и хозпостройка повреждены в Калининском и Динском районах в результате атаки украинских БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.В четверг Минобороны РФ информировало о том, что российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и семью регионами России, в том числе 47 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края."Минувшей ночью нашими ПВО отражена массированная атака беспилотников со стороны киевского режима. Объекты инфраструктуры не пострадали. Благодарен министерству обороны за обеспечение надежной защиты. К сожалению, в двух случаях обломки уничтоженных БПЛА повредили дома жителей региона - в обоих случаях ущерб незначительный, пострадавших нет", - написал Кондратьев в Telegram-канале.По его словам, в хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов.Он отметил, что на местах работают специальные и экстренные службы. Главы районов помогут жителям в восстановлении имущества.
https://ria.ru/20241010/adygeya-1977333619.html
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динской район
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происшествия, вениамин кондратьев, динской район, россия, краснодарский край
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Динской район, Россия, Краснодарский край
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ

При ночной атаке БПЛА на Кубани повреждены три дома и хозпостройка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Три дома и хозпостройка повреждены в Калининском и Динском районах в результате атаки украинских БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
В четверг Минобороны РФ информировало о том, что российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и семью регионами России, в том числе 47 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края.
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Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА
09:25
"Минувшей ночью нашими ПВО отражена массированная атака беспилотников со стороны киевского режима. Объекты инфраструктуры не пострадали. Благодарен министерству обороны за обеспечение надежной защиты. К сожалению, в двух случаях обломки уничтоженных БПЛА повредили дома жителей региона - в обоих случаях ущерб незначительный, пострадавших нет", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
По его словам, в хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов.
Он отметил, что на местах работают специальные и экстренные службы. Главы районов помогут жителям в восстановлении имущества.
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ПроисшествияВениамин КондратьевДинской районРоссияКраснодарский край
 
 
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