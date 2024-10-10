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Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.10.2024
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15:53 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/boevik-1977416291.html
Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов
Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.10.2024
Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов
Боевик запрещенного в России полка "Азов"* Максим Божко** внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:53
2024-10-10T15:53
россия
мариуполь
донецкая область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Боевик запрещенного в России полка "Азов"* Максим Божко** внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Национальная часть... Физические лица: Божко Максим Русланович**, 22.01.1999 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины", - говорится в сообщении. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Террористическая организация, запрещена в России** Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20240920/kharkov-1973752096.html
россия
мариуполь
донецкая область
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Дарья Буймова
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россия, мариуполь, донецкая область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Мариуполь, Донецкая область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес боевика "Азова" Божко в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Боевик запрещенного в России полка "Азов"* Максим Божко** внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Национальная часть... Физические лица: Божко Максим Русланович**, 22.01.1999 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины", - говорится в сообщении.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению боевиков "Азова"* в Харькове
20 сентября, 07:25
 
РоссияМариупольДонецкая областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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