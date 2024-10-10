https://ria.ru/20241010/boevik-1977416291.html

Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов

Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.10.2024

Боевика "Азова"* Божко** внесли в список террористов и экстремистов

Боевик запрещенного в России полка "Азов"* Максим Божко** внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:53

2024-10-10T15:53

2024-10-10T15:53

россия

мариуполь

донецкая область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Боевик запрещенного в России полка "Азов"* Максим Божко** внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Национальная часть... Физические лица: Божко Максим Русланович**, 22.01.1999 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины", - говорится в сообщении. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Террористическая организация, запрещена в России** Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20240920/kharkov-1973752096.html

россия

мариуполь

донецкая область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мариуполь, донецкая область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия