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Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.10.2024
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15:33 10.10.2024 (обновлено: 15:48 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/bloger-1977408875.html
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.10.2024
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов
Блогер из Таджикистана Раджабзода Джумабой*, оскорблявший девушек славянской внешности, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:33
2024-10-10T15:48
таджикистан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Блогер из Таджикистана Раджабзода Джумабой*, оскорблявший девушек славянской внешности, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Национальная часть... Физические лица: Раджабзода Салмон Джумабой*, 22.10.2000 года рождения, город Пенджикент Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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таджикистан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Таджикистан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов

Блогер из Таджикистана Джумабой внесен в список террористов и экстремистов

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramРаджабзода Салмон Джумабой
Раджабзода Салмон Джумабой - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Раджабзода Салмон Джумабой. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Блогер из Таджикистана Раджабзода Джумабой*, оскорблявший девушек славянской внешности, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Национальная часть... Физические лица: Раджабзода Салмон Джумабой*, 22.10.2000 года рождения, город Пенджикент Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ТаджикистанФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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