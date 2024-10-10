https://ria.ru/20241010/bloger-1977408875.html
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.10.2024
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов
Блогер из Таджикистана Раджабзода Джумабой*, оскорблявший девушек славянской внешности, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:33
2024-10-10T15:33
2024-10-10T15:48
таджикистан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Блогер из Таджикистана Раджабзода Джумабой*, оскорблявший девушек славянской внешности, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Национальная часть... Физические лица: Раджабзода Салмон Джумабой*, 22.10.2000 года рождения, город Пенджикент Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таджикистан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Таджикистан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов
Блогер из Таджикистана Джумабой внесен в список террористов и экстремистов