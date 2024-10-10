https://ria.ru/20241010/bloger-1977408875.html

Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов

Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.10.2024

Таджикского блогера, оскорблявшего славянок, внесли в список террористов

Блогер из Таджикистана Раджабзода Джумабой*, оскорблявший девушек славянской внешности, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:33

2024-10-10T15:33

2024-10-10T15:48

таджикистан

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974684626_0:308:1200:983_1920x0_80_0_0_f194caa0251b984a803382a72aefef0b.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Блогер из Таджикистана Раджабзода Джумабой*, оскорблявший девушек славянской внешности, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Национальная часть... Физические лица: Раджабзода Салмон Джумабой*, 22.10.2000 года рождения, город Пенджикент Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20241007/guzenko-1976831185.html

таджикистан

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия