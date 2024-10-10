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Число жертв израильских ударов по центру Бейрута достигло 22 человек
Число жертв израильских ударов по центру Бейрута достигло 22 человек - РИА Новости, 10.10.2024
Число жертв израильских ударов по центру Бейрута достигло 22 человек
Количество погибших при израильских авиаударах по центру Бейрута возросло до 22, сообщил Центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:13
2024-10-10T23:13
2024-10-10T23:31
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БЕЙРУТ, 10 окт — РИА Новости. Количество погибших при израильских авиаударах по центру Бейрута возросло до 22, сообщил Центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана."По обновленным данным, в результате вражеских ударов по Бейруту число погибших возросло до 22 человек, 117 получили ранения", — говорится в отчете.Ранее в четверг израильские самолеты обстреляли район Рас ан-Набаа в центре Бейрута. Радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью удара был высокопоставленный член движения "Хезболла" Вафик Сафа.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров организации, около 90 тысяч стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы территории еврейского государства.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241010/livan-1977349595.html
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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских ударов по центру Бейрута достигло 22 человек
Число жертв израильских ударов по Бейруту увеличилось до 22 человек, 117 ранены