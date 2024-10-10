https://ria.ru/20241010/beyrut-1977484790.html

Число жертв израильского удара по Бейруту возросло до 18 человек

Число жертв израильского удара по Бейруту возросло до 18 человек - РИА Новости, 10.10.2024

Число жертв израильского удара по Бейруту возросло до 18 человек

Число жертв израильских ударов в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута возросло до 18 человек, 92 ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:56

2024-10-10T21:56

2024-10-10T22:04

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ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Число жертв израильских ударов в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута возросло до 18 человек, 92 ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в результате авиаударов сильные повреждения получили два многоэтажных жилых дома, на месте продолжаются поисково-спасательные работы."По обновленным данным, в результате вражеских ударов по Бейруту число погибших возросло до 18 человек, 92 получили ранения", - написано в отчете.

https://ria.ru/20241008/beyrut-1977070723.html

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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024