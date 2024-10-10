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Число жертв израильского удара по Бейруту возросло до 18 человек - РИА Новости, 10.10.2024
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21:56 10.10.2024 (обновлено: 22:04 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/beyrut-1977484790.html
Число жертв израильского удара по Бейруту возросло до 18 человек
Число жертв израильского удара по Бейруту возросло до 18 человек - РИА Новости, 10.10.2024
Число жертв израильского удара по Бейруту возросло до 18 человек
Число жертв израильских ударов в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута возросло до 18 человек, 92 ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:56
2024-10-10T22:04
в мире
бейрут
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Число жертв израильских ударов в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута возросло до 18 человек, 92 ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в результате авиаударов сильные повреждения получили два многоэтажных жилых дома, на месте продолжаются поисково-спасательные работы."По обновленным данным, в результате вражеских ударов по Бейруту число погибших возросло до 18 человек, 92 получили ранения", - написано в отчете.
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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильского удара по Бейруту возросло до 18 человек

Число жертв израильского удара в районе Рас ан-Набаа возросло до 18, 92 ранены

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
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БЕЙРУТ, 10 окт - РИА Новости. Число жертв израильских ударов в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута возросло до 18 человек, 92 ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в результате авиаударов сильные повреждения получили два многоэтажных жилых дома, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.
"По обновленным данным, в результате вражеских ударов по Бейруту число погибших возросло до 18 человек, 92 получили ранения", - написано в отчете.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
8 октября, 22:41
 
В миреБейрутЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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