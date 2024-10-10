https://ria.ru/20241010/beyrut-1977476219.html

Израильские ВВС ударили по центральному району в Бейруте

Израильские ВВС ударили по центральному району в Бейруте - РИА Новости, 10.10.2024

Израильские ВВС ударили по центральному району в Бейруте

Израильские самолеты обстреляли район Рас ан-Набаа в центре Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:05

2024-10-10T20:05

2024-10-10T21:54

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 10 окт — РИА Новости. Израильские самолеты обстреляли район Рас ан-Набаа в центре Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы."Два удара вражеские самолеты нанесли по зданиям в Рас ан-Набаа только что", — сказал собеседник агентства.По последним данным Минздрава Ливана, в результате атаки погибли 18 человек, еще 92 получили ранения.В свою очередь, израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что целью удара был высокопоставленный член движения "Хезболла" Вафик Сафа.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров организации, около 90 тысяч стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы территории еврейского государства.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241010/hezbolly-1977334231.html

https://ria.ru/20241008/beyrut-1977070723.html

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Спасатели на месте авиаудара в центре Бейрута Жертвами ударов Израиля в центре Бейрута, по предварительным данным, стали 11 человек, 48 ранены, сообщает минздрав Ливана. Сейчас на месте авиаудара в центре Бейрута работают спасатели, идет эвакуация из зданий. 2024-10-10T20:05 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, бейрут, израиль, ливан, хамас, оон, хезболла