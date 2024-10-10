https://ria.ru/20241010/bespilotnik-1977394639.html

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 10.10.2024

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:38

2024-10-10T14:38

2024-10-10T14:38

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. "С 12.30 до 12.50 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932516219.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, безопасность