https://ria.ru/20241010/berlin-1977379736.html

В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс

В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс - РИА Новости, 10.10.2024

В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс

В пятницу из-за приезда Владимира Зеленского ожидаются автомобильные пробки и задержки общественного транспорта во всём Берлине, сообщается на информационном... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:25

2024-10-10T13:25

2024-10-10T13:25

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берлин (город)

сша

владимир зеленский

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

bild

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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. В пятницу из-за приезда Владимира Зеленского ожидаются автомобильные пробки и задержки общественного транспорта во всём Берлине, сообщается на информационном портале германской столицы. В сообщении подтверждается распространенная ранее рядом СМИ информация, что Зеленский в пятницу прибудет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. "Полиция Берлина уже начала принимать усиленные меры безопасности. Не исключены масштабные ограничения движения на въезде и выезде в районе аэропорта Берлин-Бранденбург, на городских автомагистралях A113 и A100, а также в центре Берлина", - говорится в сообщении. Кроме того, ожидаются значительные ограничения движения и оцепления в районе Бранденбургских ворот, резиденции президента дворце Бельвю и правительственном квартале. Жителей и гостей немецкой столицы просят подготовиться к опозданиям и задержкам общественного транспорта по всему городу. Ранее о предстоящем визите Зеленского сообщило издание Bild. По его данным, Зеленский намерен представить Шольцу свой так называемый "план победы". Изначально Зеленский планировал приехать со своим "планом" на саммит в Рамштайне, однако тот был отменён из-за отсутствия президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html

https://ria.ru/20240612/pomosch-1952336849.html

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Варвара Скокшина

в мире, берлин (город), сша, владимир зеленский, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, bild