В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс
В Берлине в пятницу из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс
Берлин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. В пятницу из-за приезда Владимира Зеленского ожидаются автомобильные пробки и задержки общественного транспорта во всём Берлине, сообщается на информационном портале германской столицы.
В сообщении подтверждается распространенная ранее рядом СМИ информация, что Зеленский в пятницу прибудет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.
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"Полиция Берлина уже начала принимать усиленные меры безопасности. Не исключены масштабные ограничения движения на въезде и выезде в районе аэропорта Берлин-Бранденбург, на городских автомагистралях A113 и A100, а также в центре Берлина", - говорится в сообщении.
Кроме того, ожидаются значительные ограничения движения и оцепления в районе Бранденбургских ворот, резиденции президента дворце Бельвю и правительственном квартале. Жителей и гостей немецкой столицы просят подготовиться к опозданиям и задержкам общественного транспорта по всему городу.
Ранее о предстоящем визите Зеленского сообщило издание Bild. По его данным, Зеленский намерен представить Шольцу свой так называемый "план победы". Изначально Зеленский планировал приехать со своим "планом" на саммит в Рамштайне, однако тот был отменён из-за отсутствия президента США Джо Байдена.
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