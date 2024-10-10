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В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс - РИА Новости, 10.10.2024
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13:25 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/berlin-1977379736.html
В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс
В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс - РИА Новости, 10.10.2024
В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс
В пятницу из-за приезда Владимира Зеленского ожидаются автомобильные пробки и задержки общественного транспорта во всём Берлине, сообщается на информационном... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:25
2024-10-10T13:25
в мире
берлин (город)
сша
владимир зеленский
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. В пятницу из-за приезда Владимира Зеленского ожидаются автомобильные пробки и задержки общественного транспорта во всём Берлине, сообщается на информационном портале германской столицы. В сообщении подтверждается распространенная ранее рядом СМИ информация, что Зеленский в пятницу прибудет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. "Полиция Берлина уже начала принимать усиленные меры безопасности. Не исключены масштабные ограничения движения на въезде и выезде в районе аэропорта Берлин-Бранденбург, на городских автомагистралях A113 и A100, а также в центре Берлина", - говорится в сообщении. Кроме того, ожидаются значительные ограничения движения и оцепления в районе Бранденбургских ворот, резиденции президента дворце Бельвю и правительственном квартале. Жителей и гостей немецкой столицы просят подготовиться к опозданиям и задержкам общественного транспорта по всему городу. Ранее о предстоящем визите Зеленского сообщило издание Bild. По его данным, Зеленский намерен представить Шольцу свой так называемый "план победы". Изначально Зеленский планировал приехать со своим "планом" на саммит в Рамштайне, однако тот был отменён из-за отсутствия президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html
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в мире, берлин (город), сша, владимир зеленский, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, bild
В мире, Берлин (город), США, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Bild
В Берлине из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс

В Берлине в пятницу из-за приезда Зеленского ожидают транспортный коллапс

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. В пятницу из-за приезда Владимира Зеленского ожидаются автомобильные пробки и задержки общественного транспорта во всём Берлине, сообщается на информационном портале германской столицы.
В сообщении подтверждается распространенная ранее рядом СМИ информация, что Зеленский в пятницу прибудет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.
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"Полиция Берлина уже начала принимать усиленные меры безопасности. Не исключены масштабные ограничения движения на въезде и выезде в районе аэропорта Берлин-Бранденбург, на городских автомагистралях A113 и A100, а также в центре Берлина", - говорится в сообщении.
Кроме того, ожидаются значительные ограничения движения и оцепления в районе Бранденбургских ворот, резиденции президента дворце Бельвю и правительственном квартале. Жителей и гостей немецкой столицы просят подготовиться к опозданиям и задержкам общественного транспорта по всему городу.
Ранее о предстоящем визите Зеленского сообщило издание Bild. По его данным, Зеленский намерен представить Шольцу свой так называемый "план победы". Изначально Зеленский планировал приехать со своим "планом" на саммит в Рамштайне, однако тот был отменён из-за отсутствия президента США Джо Байдена.
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