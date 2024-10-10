https://ria.ru/20241010/belgorod-1977315487.html

В деле об убийствах в Белгородской области появились новые фигуранты

В деле об убийствах в Белгородской области появились новые фигуранты - РИА Новости, 10.10.2024

В деле об убийствах в Белгородской области появились новые фигуранты

В уголовном деле об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2018 годах в Белгородской области есть новые фигуранты, указано в официальных судебных... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T04:18

2024-10-10T04:18

2024-10-10T04:22

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белгородская область

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В уголовном деле об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2018 годах в Белгородской области есть новые фигуранты, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Так, согласно документам, в деле фигурируют Ренад Хишба и Роман Журавель, их обвиняют по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованный группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Их задержали в апреле 2024 года и отправили под арест.Ранее арестовали Константина Юрченко, Александра Бондарева, Геннадия Вислогузова, а также индивидуального предпринимателя Степана Морозова, священника Губкинской епархии Белгородской метрополии РПЦ Станислава Дементеева и военного Игоря Селютина.В зависимости от роли каждого им вменяют статьи о вымогательстве и убийстве.Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах.По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.

https://ria.ru/20241009/kriminal-1977082301.html

https://ria.ru/20241009/arest-1977087903.html

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происшествия, белгородская область, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф)