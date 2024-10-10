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Названа сумма, которую россияне считают порогом бедности - РИА Новости, 10.10.2024
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07:34 10.10.2024 (обновлено: 10:19 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/bednost-1977322445.html
Названа сумма, которую россияне считают порогом бедности
Названа сумма, которую россияне считают порогом бедности - РИА Новости, 10.10.2024
Названа сумма, которую россияне считают порогом бедности
Россияне считают порогом бедности сумму заработка в 43 тысячи рублей в месяц. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:34
2024-10-10T10:19
общество
россия
superjob
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россияне считают порогом бедности сумму заработка в 43 тысячи рублей в месяц."Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц", — пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.В исследовании также указываются другие пункты. В частности, по мнению россиян, богатыми считаются те граждане, которые ежемесячно зарабатывают более 860 тысяч рублей, а для счастья россиян устроит сумма заработка в 250 тысяч рублей в месяц.
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Новости
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общество, россия, superjob
Общество, Россия, SuperJob
Названа сумма, которую россияне считают порогом бедности

Порогом бедности россияне считают заработок в 43 тысячи рублей в месяц

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник почтамта пересчитывает деньги
Работник почтамта пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россияне считают порогом бедности сумму заработка в 43 тысячи рублей в месяц.
"Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц", — пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.
В исследовании также указываются другие пункты. В частности, по мнению россиян, богатыми считаются те граждане, которые ежемесячно зарабатывают более 860 тысяч рублей, а для счастья россиян устроит сумма заработка в 250 тысяч рублей в месяц.
 
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