https://ria.ru/20241010/bednost-1977322445.html

Названа сумма, которую россияне считают порогом бедности

Названа сумма, которую россияне считают порогом бедности - РИА Новости, 10.10.2024

Названа сумма, которую россияне считают порогом бедности

Россияне считают порогом бедности сумму заработка в 43 тысячи рублей в месяц. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:34

2024-10-10T07:34

2024-10-10T10:19

общество

россия

superjob

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россияне считают порогом бедности сумму заработка в 43 тысячи рублей в месяц."Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц", — пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.В исследовании также указываются другие пункты. В частности, по мнению россиян, богатыми считаются те граждане, которые ежемесячно зарабатывают более 860 тысяч рублей, а для счастья россиян устроит сумма заработка в 250 тысяч рублей в месяц.

россия

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2024

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общество, россия, superjob