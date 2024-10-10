https://ria.ru/20241010/bashkirija-1977414684.html

В Башкирии завели дело после того, как жители села свалили вышку связи

В Башкирии завели дело после того, как жители села свалили вышку связи - РИА Новости, 10.10.2024

В Башкирии завели дело после того, как жители села свалили вышку связи

Уголовное дело возбуждено в Башкирии после того, как жители села свалили вышку связи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:46

2024-10-10T15:46

2024-10-10T15:46

происшествия

россия

абзелиловский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Башкирии после того, как жители села свалили вышку связи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Местные издания сообщают, что жители села Ташбулатово свалили вышку связи 5G из-за опасений за свое здоровье. "Правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сказал собеседник. В региональной полиции не прокомментировали ситуацию. В министерстве цифрового развития государственного управления республики Башкортостан РИА Новости рассказали, что вышки связи не опасны для здоровья человека. "Базовые станции, известные как вышки, не наносят вреда здоровью граждан, так как проходят независимую экспертизу на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм несколько раз. Все объекты связи находятся под контролем Роспотребнадзора. Что касается инцидента в селе Ташбулатово Абзелиловского района, причины происшествия уточняются. Минцифры Башкортостана поддерживает связь с районом", - сказали в ведомстве. По данным пресс-службы минцифры региона, в Башкирии активно идет цифровизация и развитие инфраструктуры. В регионе устанавливаются базовые станции как в рамках федерального проекта, так и самостоятельно операторами связи, исходя на целесообразности строительства линий связи. "Выстраивается работа определённым образом: сотовые операторы предварительно передают в муниципалитеты информацию о планируемых объектах связи, чтобы администрации на местах организовали согласование с жителями. Также операторам связи необходимо получить все требуемые разрешения и пройти соответствующие инстанции. При выборе локации для запуска телекоммуникационного оборудования операторы руководствуются несколькими факторами", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html

https://ria.ru/20240618/nauka-1953482960.html

https://ria.ru/20240518/vyshka-1946910898.html

россия

абзелиловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, абзелиловский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)