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В Башкирии завели дело после того, как жители села свалили вышку связи - РИА Новости, 10.10.2024
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15:46 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/bashkirija-1977414684.html
В Башкирии завели дело после того, как жители села свалили вышку связи
В Башкирии завели дело после того, как жители села свалили вышку связи - РИА Новости, 10.10.2024
В Башкирии завели дело после того, как жители села свалили вышку связи
Уголовное дело возбуждено в Башкирии после того, как жители села свалили вышку связи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:46
2024-10-10T15:46
происшествия
россия
абзелиловский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Башкирии после того, как жители села свалили вышку связи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Местные издания сообщают, что жители села Ташбулатово свалили вышку связи 5G из-за опасений за свое здоровье. "Правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сказал собеседник. В региональной полиции не прокомментировали ситуацию. В министерстве цифрового развития государственного управления республики Башкортостан РИА Новости рассказали, что вышки связи не опасны для здоровья человека. "Базовые станции, известные как вышки, не наносят вреда здоровью граждан, так как проходят независимую экспертизу на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм несколько раз. Все объекты связи находятся под контролем Роспотребнадзора. Что касается инцидента в селе Ташбулатово Абзелиловского района, причины происшествия уточняются. Минцифры Башкортостана поддерживает связь с районом", - сказали в ведомстве. По данным пресс-службы минцифры региона, в Башкирии активно идет цифровизация и развитие инфраструктуры. В регионе устанавливаются базовые станции как в рамках федерального проекта, так и самостоятельно операторами связи, исходя на целесообразности строительства линий связи. "Выстраивается работа определённым образом: сотовые операторы предварительно передают в муниципалитеты информацию о планируемых объектах связи, чтобы администрации на местах организовали согласование с жителями. Также операторам связи необходимо получить все требуемые разрешения и пройти соответствующие инстанции. При выборе локации для запуска телекоммуникационного оборудования операторы руководствуются несколькими факторами", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html
https://ria.ru/20240618/nauka-1953482960.html
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россия
абзелиловский район
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происшествия, россия, абзелиловский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Абзелиловский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Башкирии завели дело после того, как жители села свалили вышку связи

В Башкирии возбудили дело после того, как жители села свалили вышку связи 5G

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE
Вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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УФА, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Башкирии после того, как жители села свалили вышку связи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Местные издания сообщают, что жители села Ташбулатово свалили вышку связи 5G из-за опасений за свое здоровье.
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"Правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сказал собеседник.
В региональной полиции не прокомментировали ситуацию.
В министерстве цифрового развития государственного управления республики Башкортостан РИА Новости рассказали, что вышки связи не опасны для здоровья человека.
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"Базовые станции, известные как вышки, не наносят вреда здоровью граждан, так как проходят независимую экспертизу на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм несколько раз. Все объекты связи находятся под контролем Роспотребнадзора. Что касается инцидента в селе Ташбулатово Абзелиловского района, причины происшествия уточняются. Минцифры Башкортостана поддерживает связь с районом", - сказали в ведомстве.
По данным пресс-службы минцифры региона, в Башкирии активно идет цифровизация и развитие инфраструктуры. В регионе устанавливаются базовые станции как в рамках федерального проекта, так и самостоятельно операторами связи, исходя на целесообразности строительства линий связи.
"Выстраивается работа определённым образом: сотовые операторы предварительно передают в муниципалитеты информацию о планируемых объектах связи, чтобы администрации на местах организовали согласование с жителями. Также операторам связи необходимо получить все требуемые разрешения и пройти соответствующие инстанции. При выборе локации для запуска телекоммуникационного оборудования операторы руководствуются несколькими факторами", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияАбзелиловский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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