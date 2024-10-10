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Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег
Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег - РИА Новости, 10.10.2024
Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег
Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:26
2024-10-10T20:26
2024-10-10T20:37
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд."TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег", - заявил он журналистам в четверг.Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны.По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.
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сша, в мире, происшествия
США, В мире, Происшествия
Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег
Генпрокурор Гарланд: TD Bank признал вину в сговоре с целью отмывания денег