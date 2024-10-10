https://ria.ru/20241010/bajden-1977447711.html

Байден обсудил с губернатором Флориды последствия урагана "Милтон"

Байден обсудил с губернатором Флориды последствия урагана "Милтон" - РИА Новости, 10.10.2024

Байден обсудил с губернатором Флориды последствия урагана "Милтон"

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с губернатором Флориды Роном Десантисом, в ходе которого стороны обсудили последствия урагана "Милтон" и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:28

2024-10-10T17:28

2024-10-10T17:28

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сша

джо байден

рон десантис

fema

ураган "милтон" в сша

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с губернатором Флориды Роном Десантисом, в ходе которого стороны обсудили последствия урагана "Милтон" и усилия по устранению последствий удара стихии, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. В ходе беседы Десантис выразил благодарность Байдену за масштабную федеральную поддержку, предоставленную для подготовки к урагану и ликвидации его последствий. Президент США, со своей стороны, заверил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) предоставит штату всю необходимую дополнительную помощь для ускорения реакции и восстановления после стихийного бедствия. Администратор FEMA Дин Крисвелл также приняла участие в разговоре и дала понять, что планирует лично осмотреть пострадавшие районы вместе с губернатором. Она обязалась по результатам осмотра немедленно доложить президенту о текущей ситуации. Как отметили в Белом доме, ураган "Милтон" стал очередным серьёзным испытанием для Флориды, и поддержка со стороны федерального правительства станет ключевым фактором в восстановлении региона. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии свыше 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Число погибших от разгула стихии пока не превышает четырех человек.

https://ria.ru/20241010/milton-1977446319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида, сша, джо байден, рон десантис, fema, ураган "милтон" в сша