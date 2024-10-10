https://ria.ru/20241010/bagreeva-1977266187.html

Багреева: с 2016 года в Москве провели 3,8 тысячи централизованных закупок

Багреева: с 2016 года в Москве провели 3,8 тысячи централизованных закупок - РИА Новости, 10.10.2024

Багреева: с 2016 года в Москве провели 3,8 тысячи централизованных закупок

В Москве за восемь лет состоялось 3,8 тысячи централизованных закупок, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:05

2024-10-10T09:05

2024-10-10T09:05

москва

мария багреева

кирилл пуртов

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Москве за восемь лет состоялось 3,8 тысячи централизованных закупок, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она напомнила, что закупки осуществляются с 2016 года – их проводит столичный департамент по конкурентной политике."Такая система позволяет государственным заказчикам – органам исполнительной власти Москвы – экономить время и средства на организацию госзакупок, так как большую часть работы по проведению процедуры берет на себя департамент. Всего за восемь лет проведено 3,8 тысячи таких процедур", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.По ее словам, для участия в процедуре необходимо подготовить документы и направить их в департамент столицы по конкурентной политике - его специалисты сопровождают закупку до момента заключения контракта."Все этапы проходят в цифровом формате в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) города Москвы", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении.В нем также указывается, что первая версия ЕАСТ создана в 2005 году. С этого времени было проведено большое количество доработок и улучшений системы.

https://ria.ru/20241009/bagreeva-1977037762.html

москва

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Артем Смирнов

москва, мария багреева, кирилл пуртов