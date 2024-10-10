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Багреева: с 2016 года в Москве провели 3,8 тысячи централизованных закупок - РИА Новости, 10.10.2024
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09:05 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/bagreeva-1977266187.html
Багреева: с 2016 года в Москве провели 3,8 тысячи централизованных закупок
Багреева: с 2016 года в Москве провели 3,8 тысячи централизованных закупок - РИА Новости, 10.10.2024
Багреева: с 2016 года в Москве провели 3,8 тысячи централизованных закупок
В Москве за восемь лет состоялось 3,8 тысячи централизованных закупок, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:05
2024-10-10T09:05
москва
мария багреева
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Москве за восемь лет состоялось 3,8 тысячи централизованных закупок, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она напомнила, что закупки осуществляются с 2016 года – их проводит столичный департамент по конкурентной политике."Такая система позволяет государственным заказчикам – органам исполнительной власти Москвы – экономить время и средства на организацию госзакупок, так как большую часть работы по проведению процедуры берет на себя департамент. Всего за восемь лет проведено 3,8 тысячи таких процедур", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.По ее словам, для участия в процедуре необходимо подготовить документы и направить их в департамент столицы по конкурентной политике - его специалисты сопровождают закупку до момента заключения контракта."Все этапы проходят в цифровом формате в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) города Москвы", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении.В нем также указывается, что первая версия ЕАСТ создана в 2005 году. С этого времени было проведено большое количество доработок и улучшений системы.
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москва, мария багреева, кирилл пуртов
Москва, Мария Багреева, Кирилл Пуртов

Багреева: с 2016 года в Москве провели 3,8 тысячи централизованных закупок

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Москве за восемь лет состоялось 3,8 тысячи централизованных закупок, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она напомнила, что закупки осуществляются с 2016 года – их проводит столичный департамент по конкурентной политике.
"Такая система позволяет государственным заказчикам – органам исполнительной власти Москвы – экономить время и средства на организацию госзакупок, так как большую часть работы по проведению процедуры берет на себя департамент. Всего за восемь лет проведено 3,8 тысячи таких процедур", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
По ее словам, для участия в процедуре необходимо подготовить документы и направить их в департамент столицы по конкурентной политике - его специалисты сопровождают закупку до момента заключения контракта.
"Все этапы проходят в цифровом формате в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) города Москвы", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении.
В нем также указывается, что первая версия ЕАСТ создана в 2005 году. С этого времени было проведено большое количество доработок и улучшений системы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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