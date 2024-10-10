https://ria.ru/20241010/ataka-1977395212.html
Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в Курской области
Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в Курской области
Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в населенном пункте Снагость Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:42
2024-10-10T14:42
2024-10-10T14:42
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ, 10 окт – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в населенном пункте Снагость Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ заявило об освобождении нескольких населенных пунктов в Курской области, в том числе населенного пункта Снагость. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал дом мирных жителей населенного пункта. Атака произошла, предположительно, несколько дней назад ранним утром. По счастливой случайности никто не пострадал. В данный момент ВСУ активно используют дроны-камикадзе по частным домам, автомобилям мирных граждан в зоне боевых действий в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241010/su-34-1977393324.html
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Пожар в частном доме в населенном пункте Снагость после удара дроном-камикадзе ВСУ
Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в населенном пункте Снагость Курской области.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем атаки.
2024-10-10T14:42
true
PT0M29S
РИА Новости
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в Курской области
Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в Снагости Курской области