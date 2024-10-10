https://ria.ru/20241010/ataka-1977395212.html

Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в Курской области

Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024

Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в Курской области

Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в населенном пункте Снагость Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:42

2024-10-10T14:42

2024-10-10T14:42

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977379358_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a2e0d566d8be3a24dfbf5ec6b3e1e2.jpg

КУРСКАЯ ОБЛ, 10 окт – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в населенном пункте Снагость Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ заявило об освобождении нескольких населенных пунктов в Курской области, в том числе населенного пункта Снагость. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал дом мирных жителей населенного пункта. Атака произошла, предположительно, несколько дней назад ранним утром. По счастливой случайности никто не пострадал. В данный момент ВСУ активно используют дроны-камикадзе по частным домам, автомобилям мирных граждан в зоне боевых действий в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241010/su-34-1977393324.html

https://ria.ru/20241010/vsu-1977391083.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в частном доме в населенном пункте Снагость после удара дроном-камикадзе ВСУ Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил частный дом в населенном пункте Снагость Курской области. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем атаки. 2024-10-10T14:42 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность