ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников
Противодроновое ружье. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 20 беспилотников, по уточненным данным, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 24 населенных пункта в семи муниципалитетах области. Было выпущено 62 снаряда и зафиксированы атаки 24 беспилотниками. Число пострадавших увеличилось до 4 человек в городе Шебекино. За отчетный период различные повреждения получили два многоквартирных дома, 15 частных домов, производственные здания двух предприятий, производственно-складское помещение, соцобъект, подземное сельхозсооружение и 13 автомобилей.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Муром и хутору Марьино выпущены 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Количество пострадавших в результате обстрела города Шебекино увеличилось до 4: позже в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением лопатки. Все четверо после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы с помощью 18 боеприпасов и 6 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и трем селам выпущены 17 снарядов и 3 БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущены 10 артиллерийских снарядов и 2 дрона.
"Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Казачье-Рудченское выпущены 9 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке 5 БПЛА", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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