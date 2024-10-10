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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников - РИА Новости, 10.10.2024
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11:17 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ataka-1977349796.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников - РИА Новости, 10.10.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 20 беспилотников, по уточненным данным, пострадали четыре мирных... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:17
2024-10-10T11:17
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 20 беспилотников, по уточненным данным, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 24 населенных пункта в семи муниципалитетах области. Было выпущено 62 снаряда и зафиксированы атаки 24 беспилотниками. Число пострадавших увеличилось до 4 человек в городе Шебекино. За отчетный период различные повреждения получили два многоквартирных дома, 15 частных домов, производственные здания двух предприятий, производственно-складское помещение, соцобъект, подземное сельхозсооружение и 13 автомобилей. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Муром и хутору Марьино выпущены 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Количество пострадавших в результате обстрела города Шебекино увеличилось до 4: позже в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением лопатки. Все четверо после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы с помощью 18 боеприпасов и 6 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и трем селам выпущены 17 снарядов и 3 БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущены 10 артиллерийских снарядов и 2 дрона. "Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Казачье-Рудченское выпущены 9 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке 5 БПЛА", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html
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белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 20 беспилотников, по уточненным данным, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 24 населенных пункта в семи муниципалитетах области. Было выпущено 62 снаряда и зафиксированы атаки 24 беспилотниками. Число пострадавших увеличилось до 4 человек в городе Шебекино. За отчетный период различные повреждения получили два многоквартирных дома, 15 частных домов, производственные здания двух предприятий, производственно-складское помещение, соцобъект, подземное сельхозсооружение и 13 автомобилей.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Муром и хутору Марьино выпущены 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Количество пострадавших в результате обстрела города Шебекино увеличилось до 4: позже в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением лопатки. Все четверо после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы с помощью 18 боеприпасов и 6 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и трем селам выпущены 17 снарядов и 3 БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущены 10 артиллерийских снарядов и 2 дрона.
"Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Казачье-Рудченское выпущены 9 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке 5 БПЛА", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Белгородская областьШебекиноМуромВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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