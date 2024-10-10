https://ria.ru/20241010/asu_tp-1977363057.html

Новую отечественную АСУ ТП для крупных предприятий представили в России

Новую отечественную АСУ ТП для крупных предприятий представили в России - РИА Новости, 10.10.2024

Новую отечественную АСУ ТП для крупных предприятий представили в России

На Петербургском международном газовом форуме была представлена новая автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) "СИЛАРОН", в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:51

2024-10-10T12:51

2024-10-10T12:54

россия

технологии

по (программное обеспечение)

наука

импортозамещение

группа т1

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977360771_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_364bf590851abb55569e468ba370f5e7.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На Петербургском международном газовом форуме была представлена новая автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) "СИЛАРОН", в компонентной базе которой использованы российские комплектующие, сообщает пресс-служба Холдинга Т1.Новый продукт решает важную проблему импортозамещения программного обеспечения и аппаратных комплексов для предприятий, работающих с критической информационной инфраструктурой (КИИ). Ранее J’son & Partners Consulting отмечали, что в России по состоянию на осень 2024 года представлены отдельные элементы отечественных производителей и АСУ ТП, но комплексные аналоги продуктов Siemens, Yokogawa и других зарубежных разработчиков отсутствуют. Именно эту нишу и планирует занять новая разработка.Использование в ПАКе российской аппаратной базы исключает сложности с возможными санкционными ограничениями поставок иностранных компонентов. Производство устройства будет полностью осуществляться на территории России.Акцент на безопасность"Российским промпредприятиям, многие из которых являются субъектами КИИ, необходимо оперативно заместить иностранные решения из-за растущих рисков для безопасности инфраструктуры. При этом бизнес внимательно относится не только к происхождению ПАКов, но и их функциональности. Удобство инструментария и надежность — главные критерии для нашей команды разработки", – приводятся в сообщении слова исполнительного директора Т1 Интеграции Михаила Книгина.В последние два года происходит постепенное перераспределение долей рынка в промышленной автоматизации в пользу российских поставщиков. По некоторым оценкам, еще в 2021 году рынок подобных решений достиг отметки 500 миллионов долларов с доминированием иностранных компаний. С 2022 года их место начинают занимать отечественные вендоры.По мнению экспертов, российские предприятия металлургической и химической промышленности, а также топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до сих пор реализуют свыше 98% своих проектов с применением зарубежного программного обеспечения.При этом российский бизнес все чаще становится объектом кибератак: ежедневно совершаются сотни попыток хакерских проникновений в корпоративный ИТ-периметр, в том числе через подсети зарубежных компаний. В сложившейся ситуации государство стимулирует скорейший переход на российское ПО и "железо", вводя ограничения по срокам миграции для субъектов КИИ.Новый программно-аппаратный комплекс будет полностью соответствовать требованиям законодательства в сфере импортозамещения, а также отвечать мировому уровню качества и функциональности, - рассказали в пресс-службе Холдинга Т1.В непрерывном режимеРазработка является многофункциональной платформой для крупных промышленных предприятий. Она ориентирована на непрерывное производство в различных отраслях: нефтехимии, нефтепереработке, тепловой электроэнергетике, металлургии, химической и горнодобывающей промышленности.АСУ ТП представляет собой распределенную систему управления. Архитектура решения подразумевает единую сеть и базу данных, которая используется контроллерами, операторскими, инженерными и архивными станциями, таким образом при изменении настроек управления в ПО комплекса автоматически меняются алгоритмы работы узлов системы. Программное обеспечение полностью поддерживает российские операционные системы (AltLinux, AstraLinux). "Приоритетной задачей стало создание гибких и легко масштабируемых ИТ-систем с использованием самых последних технологических новаций. Запрос у рынка на зрелые отечественные ИТ-продукты колоссальный", — отметил Книгин. Перспективы на будущееВ ближайшее время АСУ ТП будет проходить процедуру регистрации в Едином реестре российского ПО и в Едином реестре российской радиоэлектронной промышленности, что подтвердит его соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 14 ноября 2023 года, которое регламентирует порядок перехода субъектов КИИ на отечественное ПО и оборудование."В планах запуск контрактного производства с последующим масштабированием на ведущих отечественных заводах радиоэлектронной продукции, специализирующихся на изготовлении высокотехнологичного оборудования для критически важных отраслей экономики. Это позволит начать переоснащение промпредприятий безопасными отечественными АСУ ТП и заместить решения зарубежных вендоров", — отметил Книгин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, по (программное обеспечение), импортозамещение, группа т1