https://ria.ru/20241010/antonov-1977351713.html

Антонова освободили от обязанностей посла в США

Антонова освободили от обязанностей посла в США - РИА Новости, 10.10.2024

Антонова освободили от обязанностей посла в США

Президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:22

2024-10-10T11:22

2024-10-10T11:49

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов."Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", — указано в документе.Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. В тот же день он вылетел спецрейсом в Москву.Антонова назначили послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — заместителя министра иностранных дел.Как подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новый посол в США будет своевременно назначен. По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, кандидатура нового главы дипмиссии в Штатах сейчас прорабатывается, назначение состоится после выполнения всех формальностей.

https://ria.ru/20241006/ssha-1976619096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, анатолий антонов, в мире