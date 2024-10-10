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Антонова освободили от обязанностей посла в США - РИА Новости, 10.10.2024
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11:22 10.10.2024 (обновлено: 11:49 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/antonov-1977351713.html
Антонова освободили от обязанностей посла в США
Антонова освободили от обязанностей посла в США - РИА Новости, 10.10.2024
Антонова освободили от обязанностей посла в США
Президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:22
2024-10-10T11:49
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.&quot;Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству&quot;, — указано в документе.Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. В тот же день он вылетел спецрейсом в Москву.Антонова назначили послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — заместителя министра иностранных дел.Как подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новый посол в США будет своевременно назначен. По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, кандидатура нового главы дипмиссии в Штатах сейчас прорабатывается, назначение состоится после выполнения всех формальностей.
https://ria.ru/20241006/ssha-1976619096.html
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сша, россия, анатолий антонов, в мире
США, Россия, Анатолий Антонов, В мире
Антонова освободили от обязанностей посла в США

Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
«

"Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", — указано в документе.

Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Это трагедия": в США высказались об экс-после России Антонове
6 октября, 14:51
Завершение командировки посла Антонова агентству подтвердили в субботу в российском МИД. В тот же день он вылетел спецрейсом в Москву.
Антонова назначили послом в США в 2017-м, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны России, а с 2016 по 2017 год — заместителя министра иностранных дел.
Как подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новый посол в США будет своевременно назначен. По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, кандидатура нового главы дипмиссии в Штатах сейчас прорабатывается, назначение состоится после выполнения всех формальностей.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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7 октября, 16:30
 
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