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СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян - РИА Новости, 10.10.2024
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10:59 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/analogi-1977347914.html
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян
Российские аналоги препарата от диабета "Оземпик" превзошли его по продажам, сообщает "РБК" со ссылкой на информацию аналитических компаний DSM Group и IQVIA. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:59
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технологии
россия
промомед
рбк (медиагруппа)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские аналоги препарата от диабета "Оземпик" превзошли его по продажам, сообщает "РБК" со ссылкой на информацию аналитических компаний DSM Group и IQVIA."В октябре 2023 года свой дженерик под брендом "Семавик" зарегистрировал "Герофарм", а следом за ним удостоверение получило лекарство "Квинсента" от "Промомеда". Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 году", — говорится в материале.Как указали в статье, в 2024 году было продано 561,4 тысячи упаковок препарата "Семавик" и 226,7 тысячи упаковок "Квинсенты", а самого "Оземпика" было продано лишь 25,4 тысячи. В самом "Герофарме" со ссылкой на IQVIA утверждают, что за восемь месяцев 2024 года было продано 722,4 тысяч упаковок их препарата.В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
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Новости
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РИА Новости
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5
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технологии, россия, промомед, рбк (медиагруппа), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Технологии, Россия, Промомед, РБК (медиагруппа), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян

РБК: российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинальный препарат по продажам

© Фото : Freepik / zinkevychМужчина принимает лекарственные препараты
Мужчина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Freepik / zinkevych
Мужчина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские аналоги препарата от диабета "Оземпик" превзошли его по продажам, сообщает "РБК" со ссылкой на информацию аналитических компаний DSM Group и IQVIA.
«
"В октябре 2023 года свой дженерик под брендом "Семавик" зарегистрировал "Герофарм", а следом за ним удостоверение получило лекарство "Квинсента" от "Промомеда". Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 году", — говорится в материале.
Как указали в статье, в 2024 году было продано 561,4 тысячи упаковок препарата "Семавик" и 226,7 тысячи упаковок "Квинсенты", а самого "Оземпика" было продано лишь 25,4 тысячи. В самом "Герофарме" со ссылкой на IQVIA утверждают, что за восемь месяцев 2024 года было продано 722,4 тысяч упаковок их препарата.
В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.
Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
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ТехнологииРоссияПромомедРБК (медиагруппа)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
 
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