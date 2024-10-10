https://ria.ru/20241010/analogi-1977347914.html

СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян

СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян - РИА Новости, 10.10.2024

СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян

Российские аналоги препарата от диабета "Оземпик" превзошли его по продажам, сообщает "РБК" со ссылкой на информацию аналитических компаний DSM Group и IQVIA. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:59

2024-10-10T10:59

2024-10-10T10:59

технологии

россия

промомед

рбк (медиагруппа)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828229236_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_803efbbdef358e65bded484b362918c8.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские аналоги препарата от диабета "Оземпик" превзошли его по продажам, сообщает "РБК" со ссылкой на информацию аналитических компаний DSM Group и IQVIA."В октябре 2023 года свой дженерик под брендом "Семавик" зарегистрировал "Герофарм", а следом за ним удостоверение получило лекарство "Квинсента" от "Промомеда". Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 году", — говорится в материале.Как указали в статье, в 2024 году было продано 561,4 тысячи упаковок препарата "Семавик" и 226,7 тысячи упаковок "Квинсенты", а самого "Оземпика" было продано лишь 25,4 тысячи. В самом "Герофарме" со ссылкой на IQVIA утверждают, что за восемь месяцев 2024 года было продано 722,4 тысяч упаковок их препарата.В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.

https://ria.ru/20231228/ozempik-1918856345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, промомед, рбк (медиагруппа), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество