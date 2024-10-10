https://ria.ru/20241010/analogi-1977347914.html
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян
Российские аналоги препарата от диабета "Оземпик" превзошли его по продажам, сообщает "РБК" со ссылкой на информацию аналитических компаний DSM Group и IQVIA. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:59
2024-10-10T10:59
2024-10-10T10:59
технологии
россия
промомед
рбк (медиагруппа)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828229236_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_803efbbdef358e65bded484b362918c8.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские аналоги препарата от диабета "Оземпик" превзошли его по продажам, сообщает "РБК" со ссылкой на информацию аналитических компаний DSM Group и IQVIA."В октябре 2023 года свой дженерик под брендом "Семавик" зарегистрировал "Герофарм", а следом за ним удостоверение получило лекарство "Квинсента" от "Промомеда". Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 году", — говорится в материале.Как указали в статье, в 2024 году было продано 561,4 тысячи упаковок препарата "Семавик" и 226,7 тысячи упаковок "Квинсенты", а самого "Оземпика" было продано лишь 25,4 тысячи. В самом "Герофарме" со ссылкой на IQVIA утверждают, что за восемь месяцев 2024 года было продано 722,4 тысяч упаковок их препарата.В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
https://ria.ru/20231228/ozempik-1918856345.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828229236_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_f4d29d917b24cfd26b724a64daa1a492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, промомед, рбк (медиагруппа), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Технологии, Россия, Промомед, РБК (медиагруппа), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество
СМИ рассказали о популярности аналогов "Оземпика" среди россиян
РБК: российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинальный препарат по продажам