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Строительство АЭС "Аккую" вносит вклад в экономику Турции, заявил Сеземин - РИА Новости, 10.10.2024
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08:52 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/akkuyu-1977328318.html
Строительство АЭС "Аккую" вносит вклад в экономику Турции, заявил Сеземин
Строительство АЭС "Аккую" вносит вклад в экономику Турции, заявил Сеземин - РИА Новости, 10.10.2024
Строительство АЭС "Аккую" вносит вклад в экономику Турции, заявил Сеземин
Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции вносит весомый вклад в турецкую экономику, а работающие на проекте турецкие компании становятся более... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:52
2024-10-10T08:52
экономика
турция
денис сеземин
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции вносит весомый вклад в турецкую экономику, а работающие на проекте турецкие компании становятся более конкурентоспособными, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. По словам Сеземина, экономический эффект от проекта заметен уже сейчас; в Силифке, Ташуджу, Буюкеджели и других населённых пунктах рядом с площадкой строительства АЭС процветает бизнес: постоянно открываются новые магазины, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания, а с притоком платежеспособного населения у местных производителей, фермеров, поставщиков услуг расширяется рынок сбыта. "Опыт турецких производителей растет. Оборудование и материалы, необходимые для атомной промышленности, отличаются повышенными требованиями к качеству. Это значит, что турецкие компании становятся более конкурентоспособными на мировом рынке и могут рассчитывать на участие в проектах сооружения других атомных станций", - сообщил директор. По его словам, АЭС "Аккую" — это огромный вклад в экономику, в ВВП Турции, в развитие человеческого потенциала и инфраструктуры. "Приведу простой пример: по данным Торгово-промышленной палаты района Силифке, с начала строительства АЭС создано около 1000 новых компаний, работающих в сфере промышленности, услуг и инфраструктуры", - отметил Сеземин. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20241010/akkuyu-1977323885.html
https://ria.ru/20240703/sezemin-1957087185.html
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экономика, турция, денис сеземин, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Турция, Денис Сеземин, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Строительство АЭС "Аккую" вносит вклад в экономику Турции, заявил Сеземин

Директор "Аккую Нуклеар": АЭС "Аккую" вносит весомый вклад в экономику Турции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Атомная станция "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции вносит весомый вклад в турецкую экономику, а работающие на проекте турецкие компании становятся более конкурентоспособными, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
По словам Сеземина, экономический эффект от проекта заметен уже сейчас; в Силифке, Ташуджу, Буюкеджели и других населённых пунктах рядом с площадкой строительства АЭС процветает бизнес: постоянно открываются новые магазины, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания, а с притоком платежеспособного населения у местных производителей, фермеров, поставщиков услуг расширяется рынок сбыта.
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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"Опыт турецких производителей растет. Оборудование и материалы, необходимые для атомной промышленности, отличаются повышенными требованиями к качеству. Это значит, что турецкие компании становятся более конкурентоспособными на мировом рынке и могут рассчитывать на участие в проектах сооружения других атомных станций", - сообщил директор.
По его словам, АЭС "Аккую" — это огромный вклад в экономику, в ВВП Турции, в развитие человеческого потенциала и инфраструктуры.
"Приведу простой пример: по данным Торгово-промышленной палаты района Силифке, с начала строительства АЭС создано около 1000 новых компаний, работающих в сфере промышленности, услуг и инфраструктуры", - отметил Сеземин.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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ЭкономикаТурцияДенис СеземинАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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