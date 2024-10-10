https://ria.ru/20241010/akkuyu-1977328318.html

Строительство АЭС "Аккую" вносит вклад в экономику Турции, заявил Сеземин

Строительство АЭС "Аккую" вносит вклад в экономику Турции, заявил Сеземин - РИА Новости, 10.10.2024

Строительство АЭС "Аккую" вносит вклад в экономику Турции, заявил Сеземин

Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции вносит весомый вклад в турецкую экономику, а работающие на проекте турецкие компании становятся более... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:52

2024-10-10T08:52

2024-10-10T08:52

экономика

турция

денис сеземин

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915280746_0:0:2148:1208_1920x0_80_0_0_87de8c22bfdb3a4c6d6cc9effbd2face.jpg

СТАМБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции вносит весомый вклад в турецкую экономику, а работающие на проекте турецкие компании становятся более конкурентоспособными, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. По словам Сеземина, экономический эффект от проекта заметен уже сейчас; в Силифке, Ташуджу, Буюкеджели и других населённых пунктах рядом с площадкой строительства АЭС процветает бизнес: постоянно открываются новые магазины, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания, а с притоком платежеспособного населения у местных производителей, фермеров, поставщиков услуг расширяется рынок сбыта. "Опыт турецких производителей растет. Оборудование и материалы, необходимые для атомной промышленности, отличаются повышенными требованиями к качеству. Это значит, что турецкие компании становятся более конкурентоспособными на мировом рынке и могут рассчитывать на участие в проектах сооружения других атомных станций", - сообщил директор. По его словам, АЭС "Аккую" — это огромный вклад в экономику, в ВВП Турции, в развитие человеческого потенциала и инфраструктуры. "Приведу простой пример: по данным Торгово-промышленной палаты района Силифке, с начала строительства АЭС создано около 1000 новых компаний, работающих в сфере промышленности, услуг и инфраструктуры", - отметил Сеземин. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20241010/akkuyu-1977323885.html

https://ria.ru/20240703/sezemin-1957087185.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, денис сеземин, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"