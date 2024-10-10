https://ria.ru/20241010/agrarii-1977396914.html

Мишустин рассказал о ситуации с лизингом техники для АПК

Мишустин рассказал о ситуации с лизингом техники для АПК - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустин рассказал о ситуации с лизингом техники для АПК

Аграриям было направлено уже порядка 19 тысяч единиц техники в рамках лизинга и программ субсидирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:54

2024-10-10T14:54

2024-10-10T14:54

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Аграриям было направлено уже порядка 19 тысяч единиц техники в рамках лизинга и программ субсидирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Формируем условия и для технического обновления. На конец сентября аграриям направили порядка 19 тысяч единиц в рамках лизинга и программ субсидирования скидок. Среди них - комбайны, тракторы, другая самоходная техника", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень". По его словам, продолжается и строительство новых судов для рыбохозяйственного комплекса – через механизм инвестиционных квот. "Заказчикам уже сдано 30 кораблей. И было создано 25 заводов по переработке рыбы, что позволит быстрее обрабатывать улов, получая более высокую производительность этого сектора", - добавил премьер.

https://ria.ru/20241010/agrarii-1977396335.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин