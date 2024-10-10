https://ria.ru/20241010/agrarii-1977396914.html
Мишустин рассказал о ситуации с лизингом техники для АПК
Мишустин рассказал о ситуации с лизингом техники для АПК - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин рассказал о ситуации с лизингом техники для АПК
Аграриям было направлено уже порядка 19 тысяч единиц техники в рамках лизинга и программ субсидирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:54
2024-10-10T14:54
2024-10-10T14:54
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Аграриям было направлено уже порядка 19 тысяч единиц техники в рамках лизинга и программ субсидирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Формируем условия и для технического обновления. На конец сентября аграриям направили порядка 19 тысяч единиц в рамках лизинга и программ субсидирования скидок. Среди них - комбайны, тракторы, другая самоходная техника", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень". По его словам, продолжается и строительство новых судов для рыбохозяйственного комплекса – через механизм инвестиционных квот. "Заказчикам уже сдано 30 кораблей. И было создано 25 заводов по переработке рыбы, что позволит быстрее обрабатывать улов, получая более высокую производительность этого сектора", - добавил премьер.
https://ria.ru/20241010/agrarii-1977396335.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о ситуации с лизингом техники для АПК
Мишустин: аграриям направили 19 тысяч единиц техники в рамках лизинга
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Аграриям было направлено уже порядка 19 тысяч единиц техники в рамках лизинга и программ субсидирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Формируем условия и для технического обновления. На конец сентября аграриям направили порядка 19 тысяч единиц в рамках лизинга и программ субсидирования скидок. Среди них - комбайны, тракторы, другая самоходная техника", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
По его словам, продолжается и строительство новых судов для рыбохозяйственного комплекса – через механизм инвестиционных квот.
"Заказчикам уже сдано 30 кораблей. И было создано 25 заводов по переработке рыбы, что позволит быстрее обрабатывать улов, получая более высокую производительность этого сектора", - добавил премьер.