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Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.10.2024
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14:51 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/agrarii-1977396335.html
Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин
Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.10.2024
Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин
Российские аграрии по-максимуму использовали 10 лет ограничений на импорт продовольствия в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:51
2024-10-10T14:51
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские аграрии по-максимуму использовали 10 лет ограничений на импорт продовольствия в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Фактически в текущем году у нас одна, если можно так сказать, памятная дата – десять лет внешних ограничений на импорт продовольствия в Россию. И наши аграрии использовали такую возможность по максимуму", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень". Он отметил, что с 2014 года каждый урожай был – "не менее ста миллионов тонн зерна, причем последние пять лет – свыше ста двадцати миллионов тонн". В молочном животноводстве за тот же период объемы, по его словам, увеличились на 13%. Удвоилось и производство сыра по стране в целом. "И многое из того, что еще десять лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России. Всё чаще везут из нашей страны на экспорт не только сельскохозяйственное сырье, но и мясные деликатесы, кондитерскую продукцию", - добавил премьер. -0-
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин

Мишустин: аграрии использовали десять лет ограничений на импорт продовольствия

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские аграрии по-максимуму использовали 10 лет ограничений на импорт продовольствия в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Фактически в текущем году у нас одна, если можно так сказать, памятная дата – десять лет внешних ограничений на импорт продовольствия в Россию. И наши аграрии использовали такую возможность по максимуму", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
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Он отметил, что с 2014 года каждый урожай был – "не менее ста миллионов тонн зерна, причем последние пять лет – свыше ста двадцати миллионов тонн".
В молочном животноводстве за тот же период объемы, по его словам, увеличились на 13%. Удвоилось и производство сыра по стране в целом.
"И многое из того, что еще десять лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России. Всё чаще везут из нашей страны на экспорт не только сельскохозяйственное сырье, но и мясные деликатесы, кондитерскую продукцию", - добавил премьер. -0-
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