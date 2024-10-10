https://ria.ru/20241010/agrarii-1977396335.html
Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин
Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.10.2024
Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин
Российские аграрии по-максимуму использовали 10 лет ограничений на импорт продовольствия в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:51
2024-10-10T14:51
2024-10-10T14:51
экономика
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михаил мишустин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские аграрии по-максимуму использовали 10 лет ограничений на импорт продовольствия в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Фактически в текущем году у нас одна, если можно так сказать, памятная дата – десять лет внешних ограничений на импорт продовольствия в Россию. И наши аграрии использовали такую возможность по максимуму", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень". Он отметил, что с 2014 года каждый урожай был – "не менее ста миллионов тонн зерна, причем последние пять лет – свыше ста двадцати миллионов тонн". В молочном животноводстве за тот же период объемы, по его словам, увеличились на 13%. Удвоилось и производство сыра по стране в целом. "И многое из того, что еще десять лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России. Всё чаще везут из нашей страны на экспорт не только сельскохозяйственное сырье, но и мясные деликатесы, кондитерскую продукцию", - добавил премьер. -0-
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https://ria.ru/20240911/mishustin-1972018107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Аграрии эффективно использовали ограничения на импорт, заявил Мишустин
Мишустин: аграрии использовали десять лет ограничений на импорт продовольствия
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские аграрии по-максимуму использовали 10 лет ограничений на импорт продовольствия в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Фактически в текущем году у нас одна, если можно так сказать, памятная дата – десять лет внешних ограничений на импорт продовольствия в Россию. И наши аграрии использовали такую возможность по максимуму", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
Он отметил, что с 2014 года каждый урожай был – "не менее ста миллионов тонн зерна, причем последние пять лет – свыше ста двадцати миллионов тонн".
В молочном животноводстве за тот же период объемы, по его словам, увеличились на 13%. Удвоилось и производство сыра по стране в целом.
"И многое из того, что еще десять лет назад покупали за рубежом, теперь приобретают в России. Всё чаще везут из нашей страны на экспорт не только сельскохозяйственное сырье, но и мясные деликатесы, кондитерскую продукцию", - добавил премьер. -0-