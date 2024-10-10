https://ria.ru/20241010/aes-1977324932.html

На АЭС "Аккую" почти завершили строительные работы на первом блоке

На АЭС "Аккую" почти завершили строительные работы на первом блоке - РИА Новости, 10.10.2024

На АЭС "Аккую" почти завершили строительные работы на первом блоке

Общестроительные работы почти завершены на первом энергоблоке АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, идет подготовка к масштабным предпусковым... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:15

2024-10-10T08:15

2024-10-10T08:15

в мире

турция

россия

денис сеземин

аэс "аккую"

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СТАМБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Общестроительные работы почти завершены на первом энергоблоке АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, идет подготовка к масштабным предпусковым испытаниям, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Сеземин сообщил, что на первом энергоблоке сейчас близятся к завершению общестроительные работы. В частности, на блоке ведутся полномасштабные пусконаладочные и тепломеханические работы, выполняется сварка трубопроводов технологических систем и систем безопасности. Фактически сейчас идет подготовка к масштабным предпусковым испытаниям, отметил он. "В машинном зале первого блока завершается сборка турбины – все основные компоненты турбоустановки на своих местах, сейчас мы активно ведём монтаж трубопроводов. До конца года нам предстоит провести одну из ключевых операций – поставить турбоагрегат на валоповоротное устройство. Это станет финальной точкой в монтаже турбины, которая будет означать, что турбоагрегат и все вспомогательные системы готовы к испытаниям", - пояснил Сеземин. Сеземин отметил, что работы на площадке ведутся максимально активно, все основные силы и ресурсы сосредоточены на объектах первого пускового комплекса, при этом работы на других энергоблоках ведутся в плановом режиме. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20241007/kazakhstan-1976686316.html

https://ria.ru/20241010/akkuyu-1977323885.html

турция

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в мире, турция, россия, денис сеземин, аэс "аккую"