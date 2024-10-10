https://ria.ru/20241010/aeroflot-1977367930.html

"Аэрофлот" начал продажу билетов из Петербурга в КБР и Алтай по субсидии

"Аэрофлот" начал продажу билетов из Петербурга в КБР и Алтай по субсидии - РИА Новости, 10.10.2024

"Аэрофлот" начал продажу билетов из Петербурга в КБР и Алтай по субсидии

"Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых государством билетов из Санкт-Петербурга к горнолыжным курортам Приэльбрусья и Алтая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:34

2024-10-10T12:34

2024-10-10T12:34

аэрофлот

санкт-петербург

нальчик

горно-алтайск

пулково (аэропорт)

россия

авиасообщение

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых государством билетов из Санкт-Петербурга к горнолыжным курортам Приэльбрусья и Алтая, сообщает пресс-служба перевозчика. Регулярные рейсы из аэропорта Пулково в Нальчик и Горно-Алтайск будет выполнять авиакомпания "Россия", говорится в сообщении. Полеты из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск стартуют 1 ноября и будут выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Рейсы в Нальчик запланированы с 3 ноября по пятницам и воскресеньям и 5 ноября (вторник) Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, могут приобретать все желающие, а стоимость перевозки будет снижена за счет субсидии, добавили в пресс-службе. Там напомнили, группа "Аэрофлот" развивает авиаперевозки по востребованным направлениям внутреннего туризма. Ранее сообщалось, что летом 2024 года "Аэрофлот" перевез между Москвой и Горно-Алтайском рекордное количество пассажиров: 68 тысяч человек, что на 32% больше, чем летом 2023 года. Авиакомпания "Победа" минувшим летом перевезла между Москвой и Нальчиком 48 тысяч пассажиров, что на 45% больше, чем в июне-августе 2023 года.

https://ria.ru/20241007/aeroflot-1976709104.html

https://ria.ru/20241010/aeroflot-1977353757.html

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горно-алтайск

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аэрофлот, санкт-петербург, нальчик, горно-алтайск, пулково (аэропорт), россия, авиасообщение