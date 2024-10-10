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Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/adygeya-1977333619.html
Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА
Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024
Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА
Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:25
2024-10-10T09:25
специальная военная операция на украине
майкоп
мурат кумпилов
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте, сообщили РИА Новости в правительстве республики. В четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа, спасатели тушат возгорание. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. "Разрушений гражданской инфраструктуры в Адыгее в результате атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте", - сообщили власти. В правительстве добавили, что количество эвакуированных жителей уточняется.
https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html
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майкоп, мурат кумпилов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Майкоп, Мурат Кумпилов, Происшествия
Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА

Власти Адыгеи: разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
В четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа, спасатели тушат возгорание. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового.
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"Разрушений гражданской инфраструктуры в Адыгее в результате атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте", - сообщили власти.
В правительстве добавили, что количество эвакуированных жителей уточняется.
Эвакуация жителей поселка Родникового в Адыгее - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМайкопМурат КумпиловПроисшествия
 
 
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