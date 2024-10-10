https://ria.ru/20241010/adygeya-1977333619.html
Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА
Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024
Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА
Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:25
2024-10-10T09:25
2024-10-10T09:25
специальная военная операция на украине
майкоп
мурат кумпилов
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте, сообщили РИА Новости в правительстве республики. В четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа, спасатели тушат возгорание. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. "Разрушений гражданской инфраструктуры в Адыгее в результате атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте", - сообщили власти. В правительстве добавили, что количество эвакуированных жителей уточняется.
https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html
https://ria.ru/20241010/maykop-1977323044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкоп, мурат кумпилов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Майкоп, Мурат Кумпилов, Происшествия
Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА
Власти Адыгеи: разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА нет