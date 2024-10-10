https://ria.ru/20241010/adygeya-1977333619.html

Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА

Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 10.10.2024

Власти Адыгеи рассказали об атаке украинских БПЛА

Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:25

2024-10-10T09:25

2024-10-10T09:25

специальная военная операция на украине

майкоп

мурат кумпилов

происшествия

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КРАСНОДАР, 10 окт - РИА Новости. Разрушений гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в Адыгее нет, возгорание произошло на военном объекте, сообщили РИА Новости в правительстве республики. В четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что украинские беспилотники ночью атаковали пригород Майкопа, спасатели тушат возгорание. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. "Разрушений гражданской инфраструктуры в Адыгее в результате атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте", - сообщили власти. В правительстве добавили, что количество эвакуированных жителей уточняется.

https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html

https://ria.ru/20241010/maykop-1977323044.html

майкоп

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

майкоп, мурат кумпилов, происшествия