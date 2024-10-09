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Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 09.10.2024 (обновлено: 08:44 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977091312.html
Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции
Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции - РИА Новости, 09.10.2024
Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:33
2024-10-09T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал режим Владимира Зеленского готовиться к капитуляции, а не вести переговоры о сдаче территорий. Ранее газета Financial Times сообщала, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. "Зеленскому и его режиму пора обсуждать не сдачу территорий, а готовиться к полной сдаче - то есть капитуляции. Это более насущная для них тема", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, он назвал публикацию Financial Times желанием Запада прощупать реакцию России и её готовность к компромиссам с учётом наступления российской армии на линии фронта. "Это всегда начинается, когда Запад чувствует, что пахнет жареным и проигрышем. Но естественно, потом опять обманут. Поэтому верить всем этим увещеваниям, рассказам, вбросам по легализации информации нам не стоит. Лучшим для установления мира на Украине будет наша победа. Все остальные варианты сдачи территории, как они называют, это от лукавого и попытка сохранить власть западного нацистского оккупационного режима на постукраинском пространстве", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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в мире, россия, украина, владимир рогов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Рогов, Владимир Зеленский
Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции

Рогов: Зеленскому пора готовиться к капитуляции, а не обсуждать сдачу территорий

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал режим Владимира Зеленского готовиться к капитуляции, а не вести переговоры о сдаче территорий.
Ранее газета Financial Times сообщала, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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"Зеленскому и его режиму пора обсуждать не сдачу территорий, а готовиться к полной сдаче - то есть капитуляции. Это более насущная для них тема", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом, он назвал публикацию Financial Times желанием Запада прощупать реакцию России и её готовность к компромиссам с учётом наступления российской армии на линии фронта.
"Это всегда начинается, когда Запад чувствует, что пахнет жареным и проигрышем. Но естественно, потом опять обманут. Поэтому верить всем этим увещеваниям, рассказам, вбросам по легализации информации нам не стоит. Лучшим для установления мира на Украине будет наша победа. Все остальные варианты сдачи территории, как они называют, это от лукавого и попытка сохранить власть западного нацистского оккупационного режима на постукраинском пространстве", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир РоговВладимир Зеленский
 
 
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