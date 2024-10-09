https://ria.ru/20241009/zelenskiy--1977275576.html

Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ

Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ

Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи решил приехать с визитом в Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:03

2024-10-09T19:03

2024-10-09T20:29

в мире

германия

сша

берлин (город)

владимир зеленский

джо байден

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972343834_0:0:2487:1400_1920x0_80_0_0_bd91fac4ec90dea533dd69c1d41f664b.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи решил приехать с визитом в Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило издание Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники. Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден. Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, "эта встреча (Макрона и Зеленского - ред.) станет возможностью для президента республики подтвердить решимость Франции продолжать оказывать... неизменную поддержку Украине и украинскому народу"."В пятницу Зеленский прибудет в Берлин и встретится с канцлером Олафом Шольцем... В канцелярии Зеленский хочет представить канцлеру свой "план победы", - пишет Bild. Кроме того, по данным издания, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html

https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html

германия

сша

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, берлин (город), владимир зеленский, джо байден, олаф шольц