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Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
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19:03 09.10.2024 (обновлено: 20:29 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/zelenskiy--1977275576.html
Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ
Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ
Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи решил приехать с визитом в Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:03
2024-10-09T20:29
в мире
германия
сша
берлин (город)
владимир зеленский
джо байден
олаф шольц
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи решил приехать с визитом в Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило издание Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники. Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден. Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, "эта встреча (Макрона и Зеленского - ред.) станет возможностью для президента республики подтвердить решимость Франции продолжать оказывать... неизменную поддержку Украине и украинскому народу"."В пятницу Зеленский прибудет в Берлин и встретится с канцлером Олафом Шольцем... В канцелярии Зеленский хочет представить канцлеру свой "план победы", - пишет Bild. Кроме того, по данным издания, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html
https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html
германия
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в мире, германия, сша, берлин (город), владимир зеленский, джо байден, олаф шольц
В мире, Германия, США, Берлин (город), Владимир Зеленский, Джо Байден, Олаф Шольц
Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ

Bild: Зеленский после отказа Байдена от встречи решил отчитаться перед Шольцем

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи решил приехать с визитом в Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило издание Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины
Вчера, 18:38
Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, "эта встреча (Макрона и Зеленского - ред.) станет возможностью для президента республики подтвердить решимость Франции продолжать оказывать... неизменную поддержку Украине и украинскому народу".
"В пятницу Зеленский прибудет в Берлин и встретится с канцлером Олафом Шольцем... В канцелярии Зеленский хочет представить канцлеру свой "план победы", - пишет Bild.
Кроме того, по данным издания, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Камала Харрис и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому
Вчера, 08:36
 
В миреГерманияСШАБерлин (город)Владимир ЗеленскийДжо БайденОлаф Шольц
 
 
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