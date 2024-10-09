Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ
Bild: Зеленский после отказа Байдена от встречи решил отчитаться перед Шольцем
© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский и Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи решил приехать с визитом в Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило издание Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден.
Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, "эта встреча (Макрона и Зеленского - ред.) станет возможностью для президента республики подтвердить решимость Франции продолжать оказывать... неизменную поддержку Украине и украинскому народу".
"В пятницу Зеленский прибудет в Берлин и встретится с канцлером Олафом Шольцем... В канцелярии Зеленский хочет представить канцлеру свой "план победы", - пишет Bild.
Кроме того, по данным издания, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.