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Диетолог объяснила, кому нельзя принимать рыбий жир

Диетолог объяснила, кому нельзя принимать рыбий жир - РИА Новости, 09.10.2024

Диетолог объяснила, кому нельзя принимать рыбий жир

Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. В интервью радио... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:55

2024-10-09T09:55

2024-10-09T09:55

общество

россия

римма мойсенко

здоровье

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. В интервью радио Sputnik она уточнила, кому этот продукт жизненно необходим, а кому противопоказан.В первую очередь рыбий жир известен как источник витамина D и средство для профилактики рахита, советские дети получали его в обязательном порядке, отметила Мойсенко. Однако есть и другие вещества, входящие в состав этого продукта, которые не менее ценны, считает она. По словам диетолога, рыбий жир содержит уникальную композицию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот."Среди всех жирных кислот, которые мы получаем с пищей, омега-3 должны преобладать, чтобы наши сосудистые стенки были в идеальном состоянии. Но в нашем рационе больше омега-6 жирных кислот. У нас соотношение омега-3 и омега-6 — один к 18, а нужно хотя бы один к четырем. При этом в рыбьем жире очень правильное соотношение докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК) кислот, которые входят в состав омега-3 жирных кислот и способствуют обновлению клеточных мембран", — объяснила Мойсенко.Некоторым людям в силу их генетических особенностей жизненно необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, подчеркнула врач. А витаминный состав продукта делает его полезным для тех, кому нужно нормализовать свертываемость крови, укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, продолжила она."Витамин А — это кожа, иммунный ответ, острота зрения. Причем в рыбьем жире — не растительный провитамин, а животный ретинол, который усваивается всеми. Витамины К1 и К2 нормализуют свертываемость крови и предотвращают образование тромбов. Кроме того, К2 необходим для профилактики остеопороза и хронических заболеваний почек", — уточнила Мойсенко.В то же время рыбий жир имеет противопоказания, регулярно принимать его без консультации с врачом не рекомендуется, добавила она."Есть люди, у которых аллергия на рыбу, им нельзя употреблять рыбий жир. Людям, у которых поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества ферментов, тоже противопоказан этот продукт. Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира. Есть так называемые долгожители с антивозрастным геном, у них омега-3 жирные кислоты формируются в организме из любых продуктов, и им тоже противопоказан рыбий жир", — перечислила Мойсенко.

https://ria.ru/20241009/kuritsa-1870087520.html

https://ria.ru/20230414/vitamin_e-1865439057.html

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общество, россия, римма мойсенко, здоровье