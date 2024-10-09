https://ria.ru/20241009/zapad-1977194907.html

У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко

У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.10.2024

У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад поставил план удушить РФ и Белоруссию, но не получилось. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:11

2024-10-09T14:11

2024-10-09T14:43

россия

белоруссия

в мире

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад поставил план удушить РФ и Белоруссию, но не получилось."Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в среду в Москве.По словам Лукашенко, постсоветские страны после распада СССР сделали ставку на сохранение того, что было. "Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям и производим товары, они находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим - от сельского хозяйства до микроэлектроники", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20241009/amerika-1977048154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, в мире, александр лукашенко, владимир путин