https://ria.ru/20241009/zapad-1977194907.html
У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.10.2024
У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад поставил план удушить РФ и Белоруссию, но не получилось. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:11
2024-10-09T14:11
2024-10-09T14:43
россия
белоруссия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад поставил план удушить РФ и Белоруссию, но не получилось."Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в среду в Москве.По словам Лукашенко, постсоветские страны после распада СССР сделали ставку на сохранение того, что было. "Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям и производим товары, они находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим - от сельского хозяйства до микроэлектроники", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20241009/amerika-1977048154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин
У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад поставил план удушить РФ и Белоруссию, но у него не получилось