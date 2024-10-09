https://ria.ru/20241009/zapad-1977114799.html

Запад замалчивал происходящее на мероприятиях P. Diddy, заявили в МИД

Запад замалчивал происходящее на мероприятиях P. Diddy, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2024

Запад замалчивал происходящее на мероприятиях P. Diddy, заявили в МИД

Западные общественные деятели и журналисты осознанно замалчивали происходящее на мероприятиях американского рэпера P. Diddy, которого обвиняют в сексуальном... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:26

2024-10-09T10:26

2024-10-09T14:26

голливуд

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нью-йорк (город)

мария захарова

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Западные общественные деятели и журналисты осознанно замалчивали происходящее на мероприятиях американского рэпера P. Diddy, которого обвиняют в сексуальном насилии, организации преступной деятельности и проституции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца сообщила, что более 100 человек планируют подать иски против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, с обвинением его в сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Комбс заключен под стражу. "Это всё действовало десятилетиями в центральных точках и городах США. Об этом знали все, об этом знала вся тусовка, это не только Голливуд, это все общественные деятели, это все журналисты, кстати говоря, мало того это уникальная ситуация, когда об этом говорили все, и все молчали о том, что творилось на самом деле", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что представители американской элиты, в том числе Голливуда, стали разветвлённой сетью, которая продвигает подобный образ жизни и действия. "Они говорили об этом все на вечерних ток-шоу, в интервью, отводили глаза, использовали различные выражения для того, чтобы показать свою осведомлённость, а даже вовлечённость, но при этом не сказать правду, что там происходит. В этом были замешаны все, буквально все", — отметила Захарова. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html

https://ria.ru/20241009/zaharova-1977100053.html

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голливуд, россия, нью-йорк (город), мария захарова, forbes