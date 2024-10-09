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"Дымовая завеса". Захарова объяснила интерес США к Украине - РИА Новости, 09.10.2024
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14:35 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/zaharova-1977204946.html
"Дымовая завеса". Захарова объяснила интерес США к Украине
"Дымовая завеса". Захарова объяснила интерес США к Украине - РИА Новости, 09.10.2024
"Дымовая завеса". Захарова объяснила интерес США к Украине
Американское "глубинное государство" было так увлечено внешней политикой и в том числе украинской повесткой для прикрытия ужасов и бездонного падения общества,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:35
2024-10-09T14:35
сша
америка
нью-йорк (город)
мария захарова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американское "глубинное государство" было так увлечено внешней политикой и в том числе украинской повесткой для прикрытия ужасов и бездонного падения общества, происходивших внутри самих США, предположила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Теперь понятно, откуда у американского глубинного государства такая увлечённость внешней политикой, откуда обвинения в адрес мифических русских хакеров, "руки" Кремля, вмешательства в выборы, поддержка самозванцев по всему миру, вовлечённость в украинскую повестку: всё это – дымовая завеса, отвлечение внимания от бездонного падения общества, чья элита насилует детей", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что о происходящем на "белых вечеринках" (именно так назывались вечеринки рэпера P. Diddy) знала вся Америка, они широко обсуждались, но о главном на них молчали. Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца сообщила, что более 100 человек планируют подать иски против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, с обвинением его в сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Комбс заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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сша, америка, нью-йорк (город), мария захарова, forbes, в мире
США, Америка, Нью-Йорк (город), Мария Захарова, Forbes, В мире
"Дымовая завеса". Захарова объяснила интерес США к Украине

Захарова: США были так увлечены внешней политикой для прикрытия ужасов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредставительница МИД Роcсии Мария Захарова
Представительница МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Представительница МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американское "глубинное государство" было так увлечено внешней политикой и в том числе украинской повесткой для прикрытия ужасов и бездонного падения общества, происходивших внутри самих США, предположила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Теперь понятно, откуда у американского глубинного государства такая увлечённость внешней политикой, откуда обвинения в адрес мифических русских хакеров, "руки" Кремля, вмешательства в выборы, поддержка самозванцев по всему миру, вовлечённость в украинскую повестку: всё это – дымовая завеса, отвлечение внимания от бездонного падения общества, чья элита насилует детей", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что о происходящем на "белых вечеринках" (именно так назывались вечеринки рэпера P. Diddy) знала вся Америка, они широко обсуждались, но о главном на них молчали.
Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца сообщила, что более 100 человек планируют подать иски против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, с обвинением его в сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Комбс заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Захарова призвала США заняться судьбой детей, пострадавших от рэпера Diddy
Вчера, 10:02
 
СШААмерикаНью-Йорк (город)Мария ЗахароваForbesВ мире
 
 
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